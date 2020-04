Bill Gates y otros gurús de la tecnología contra el coronavirus

El frente contra el coronavirus está compuesto por estados, instituciones médicas y de salud, en su mayoría. Sin embargo, algunas figuras importantes del ámbito tecnológico, también han aportado sus esfuerzos en el combate contra el COVID-19.

Bill Gates, co-fundador de Microsoft, ha participado activamente en los debates sobre el combate al coronavirus. Hace unos días, publicó en The Washington Post un artículo de opinión donde hizo ciertas recomendaciones para enfrentar a este virus que, aunque estaba enfocado más hacia Estados Unidos, esas medidas se pueden aplicar para otros países.

Entre los puntos expuestos por Gates, se encuentran: consistencia nacional en el cierre de establecimientos y estados. Explicó que había algunos lugares donde esta medida no se ha acatado de manera correcta, lo cual, podría traer consecuencias negativas. También pidió se aceleraran las pruebas y se les diera prioridad a los trabajadores de salud. Asimismo, mencionó la importancia de tener un enfoque de datos para desarrollar tratamientos.

El cofundador de Microsoft, y fundador de Bill & Melinda Gates Foundation, también anunció que la fundación apoyaría el financiamiento de un posible tratamiento contra el coronavirus. A esta iniciativa se le unió también Chan Zuckerberg Initiative, una organización del fundador de Facebook y su esposa, Priscilla Chan.

Elon Musk, director general de SpaceX, Tesla Motors; presidente de SolarCity; copresidente de OpenAI, entre otros cargos, también ha anunciado su ayuda para combatir la pandemia del coronavirus y ayudar a los afectados en la medida de lo posible.

El 31 de marzo, Musk puso en su cuenta de Twitter “tenemos ventiladores extra aprobados por la FDA. Los enviaremos a hospitales alrededor del mundo dentro de las regiones de entrega de Tesla. El dispositivo y el envío son sin costo. El único requerimiento es que los ventiladores sean para uso inmediato en pacientes y no para almacenarse en bodegas”.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020