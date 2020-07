Bill Gates y Elon Musk se enfrentan por el coronavirus

La pandemia de coronavirus Covid-19 pudo unir a la humanidad en diferentes frentes pues millones de personas tuvieron que quedarse en casa y seguir diversas medidas para estar a salvo. Sin embargo, también han surgido diversos debates y diferencias de opinión, razón por la cual se están enfrentando Bill Gates y Elon Musk.

Desde que comenzó la emergencia sanitaria, el filántropo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, se ha mostrado preocupado por el tema. A través de su fundación ha destinado millones a la búsqueda de una vacuna y se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de los gobiernos que, en su opinión, no están haciendo lo suficiente para contener la propagación del virus.

El empresario, que en 2015 hizo una predicción de una crisis mundial como la actual ha sido blanco de diversas teorías de conspiración que lo acusan de haber contribuido a diseminar el virus. Aún así no ha parado en sus esfuerzos.

Por su parte, el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha apoyado la idea de la reapertura de las empresas y el regreso a las actividades en las ciudades. Incluso desafió a las autoridades de California al abrir su planta de Tesla antes de tiempo y amenazó con mudarla a Texas.

Obviamente a posición de los empresarios es totalmente diferente por lo que, Gates ha expresado que Musk debería atenerse a sus áreas de especialización en lugar de difundir falsedades sobre el coronavirus.

¿Qué dijeron?

Elon Musk ha expresado sus dudas respecto a la gravedad de la pandemia en los Estados Unidos, incluso, ha ayudado a difundir información falsa con respecto al tema.

A través de Twitter el multimillonario ha hecho declaraciones como: "Hay una gran cantidad de falsos positivos C19 que desordenan los números. Incluso las pruebas con una tasa de falsos positivos del 5% (en campo, no en laboratorio) aparecerían como 17 millones de casos falsos de C19 incluso si en realidad no hubiera ninguno". Esto luego de que se anunciaran 48 mil nuevos casos positivos de coronavirus en Estados Unidos rompiendo un récord en ese momento, informó The New York Times.

En abril hubo otro comentario de Musk que llamó la atención pues calificó a las medidas de distanciamiento social y de permanecer en casa como "fascistas". "Francamente, en mi opinión lo llamaría encarcelamiento forzado de personas en sus hogares contra todos sus derechos constitucionales. Están rompiendo las libertades de las personas de maneras horribles e incorrectas", afirmó el CEO de Tesla.

Incluso ha llegado a propagar información falsa. Promovió un video con teorías de conspiración, un estudio falso sobre los beneficios de la cloroquina y, en marzo, tuiteó la falsa declaración de que "los niños son esencialmente inmunes al coronavirus, pero los ancianos con afecciones existentes son vulnerables", y agregó: "Las reuniones familiares con contacto cercano entre niños y abuelos probablemente sean más riesgosas".

Respecto al tema económico, Musk elogió a Texas por permitir que los comcercios minoristas abrieran a fines de abril, a pesar de que el estado más tarde se convirtió en un punto crítico para casos de coronavirus. "¡Bravo, Texas!" tuiteó junto con un enlace a una historia del Texas Tribune el 29 de abril sobre restaurantes, tiendas y otros negocios a los que se les permite reabrir.

Tras todos estos comentarios Bill Gates, que asistió a un programa de la CNBC, los calificó como "escandalosos". "El posicionamiento de Elon es mantener un alto nivel de comentarios escandalosos. No está muy involucrado en las vacunas. Hace un gran auto eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Así que se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda áreas en las que no está involucrado demasiado", dijo Gates a CNBC.

Gates habló de la rapidez con que la información errónea puede propagarse en las plataformas sociales. "Cuando dejas que las personas se comuniquen, tienes que lidiar con el hecho de que ciertas cosas incorrectas que son muy emocionantes pueden propagarse muy rápidamente en comparación con la verdad", dijo a CNBC.