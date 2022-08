Bezos recuerda su primer trabajo en McDonald’s, lo critican en redes

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, compartió recientemente una foto de sí mismo comiendo una comida de McDonald's en Twitter, señalando que la cadena de comida rápida fue el lugar de su primer trabajo.



"Mi primer trabajo. Y sigo siendo la misma gran hamburguesa. ¡Feliz domingo!" escribió Bezos.

My first job. And still the same great burger. Happy Sunday! pic.twitter.com/3slx6dHUVa — Jeff Bezos (@JeffBezos) August 28, 2022

Internautas Critican a Jeff Bezos



No obstante, lo que podría haber sido visto como un mensaje de motivación, fue ampliamente criticado por miles de usuarios de la red social.



En la imagen, se puede ver a Bezos junto a cajas vacías de McDonald's mientras terminaba de comer una hamburguesa. Aunque a muchas personas les gustó el tuit, más de decenas de miles de personas retuitearon y criticaron la publicación.



Muchas de las críticas dirigidas a Bezos señalaron que los trabajadores del almacén de Amazon tienen que tomar estrictos descansos para ir al sanitario.



El periodista Luke Savage comentó la imagen con inexpresividad: "Vaya, es un tipo normal como yo".



Muchos otros comentaron irónicamente cuán "identificable" es Bezos. "Soy identificable y no un robot" escribió el usuario @TheAliH. Por su parte, el YouTuber británico conocido como JaackMaate fue igualmente sarcástico: "¡Eres muy normal! Igual que nosotros, amigo. ¡Apuesto a que es genial trabajar para tu empresa!".



"Debe apestar darse cuenta de que todo el dinero del mundo no puede hacerte genial o interesante", escribió @StuckintheIV, obteniendo miles de "me gusta" por su respuesta.



Mala racha de Amazon



Bezos, que tiene un patrimonio neto de 150 mil millones de dólares, renunció como director ejecutivo de Amazon el año pasado y ahora se desempeña como presidente ejecutivo de la compañía.



En abril 13 mil millones de dólares de su fortuna después de que el popular mercado en línea informara una pérdida trimestral inusual.



La gran pérdida de Bezos se produjo después de que Amazon publicara una actualización sobre los negocios en los primeros tres meses del año, con el informe tras casi dos años caracterizados por compras en línea impulsadas por una pandemia .



Ahora que los clientes no estaban sujetos en gran medida a las restricciones, Amazon informó su primera pérdida trimestral desde 2015, perdiendo 3,84 mil millones de dólares, o 7,56 dólares por acción, entre enero y marzo de 2022, además de registrar el más lento crecimiento de las ventas desde 2001.

