Batman: Arkham Legacy, lo que sabemos del nuevo videojuego

Si de igual manera que el resto de los fans de Batman ya no puedes más, tenemos noticias respecto a uno de los videojuegos más esperados del cabellero de la noche.

Los rumores de una nueva entrega de este universo de Batman comenzaron con una filtración en Twitter por parte de Sabi, una periodista famosa por dar a conocer información secreta, quien publicó un tuit sobre el posible nuevo nombre de la saga y trama.

En el mensaje, Sabi se limita a mencionar que se centrará en “La corte de lo búhos”, una organización secreta de villanos y que se podrá jugar con todos los personajes de la batifamilia, como Robin, Nightwing, Batgirl, Red Hood, y por supuesto Batman.



I should note the title of Arkham Legacy could change. The info is from a bit ago. But the topic of the game (the family and whatnot) are obviously the important element. Not sure when the reveal is. TGAs are plausible, otherwise could he anytime next year — Sabi (@New_WabiSabi) 22 de octubre de 2019 Otra fuente que avivó los rumores es un video que publicó la cuenta oficial de la empresa desarrolladora, Warner Bros Games Montreal, en el 80 aniversario de Batman, donde se puede apreciar la batiseñal proyectada en un edificio pero siendo intercalada por el símbolo de la “Corte de los búhos”.



@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman’s 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) 22 de septiembre de 2019 Al parecer Scott Snyder, escritor y creador de la “Corte de los búhos” que debutó en los New 52 de DC Comics, retuiteó el video y añadió: “Espérenlo. Cuidado con la Corte de los búhos”, pero los usuarios de la red señalan que casi inmediatamente después eliminó el tweet. Aunque se creía que su confirmación así como un adelanto del videojuego serían parte de los Game Awards de este año, el director creativo de la casa de videojuegos, Patrick Redding, anunció a través de su cuenta de Twitter, que él y su equipo no asistirán a la ceremonia de premiación.