Bad Bunny rechaza intercambiar lentes con fan; lo tunden en redes

Bad Bunny sigue de gira por el mundo presentando su más reciente álbum “Un verano sin ti”, así como los éxitos que lo convirtieron en uno de los artistas más cotizados de la actualidad. Y uno de los países que más esperaba la presentación del “Conejo Malo” era Puerto Rico, su tierra natal.



Con más de 30 canciones y muchos invitados, el intérprete de Safaera enloqueció a miles de fans y rompió un récord de asistencia el pasado 28 de julio. Cientos de cibernautas compartieron en redes sociales varios de los momentos que vivió el cantante puertoriqueño, en donde se mostraba alegre por estar de nuevo en su país.



Sin embargo, aunque todo parecía felicidad y emoción, para una fan no lo fue tanto después de que el artista rechazara hacer un intercambio de lentes con ella. Rápidamente el video se volvió viral y causó diferentes posturas entre los cibernautas. Algunos criticaron a Benito por su acción, mientras que otros mencionaron que él no estaba en la obligación de aceptar tratos con sus fans.



Bad Bunny rechaza lentes de una fan



A través de TikTok se compartió el momento en el que Bad Bunny rechazó la oferta de una fan. Resulta que una seguidora aprovechó a que el artista se acercó a su zona para decirle que lo amaba y proponerle intercambiar sus lentes. El Conejo Malo tomó los lentes y los vio durante unos segundos, acto seguido el intérprete de Callaita le dijo a la chica “lo voy a pensar” y se los regresó quedándose él con los suyos.



“Yo también te amo a ti” agregó el cantante antes de seguir con su presentación. Como era de esperarse, el momento se volvió viral en la plataforma de TikTok, hasta el momento cuenta con 3.8 millones de vistas, 502 mil “Me Gusta”, 1062 comentarios y 2022 compartidas.



En otro video, se ve la acción del cantante desde otro ángulo. Al tomar los lentes los revisa por todos lados y decide dárselos de nuevo, sin embargo, algunas de las personas que están alrededor parecen gritarle algo al cantante de forma molesta. Este clip cuenta con 3.3 millones de vistas, 155 mil “Me Gusta”, 1239 comentarios y 885 compartidas.



Acción de Benito genera descontento entre fans



La acción de Bad Bunny no fue muy bien vista por todos los internautas, ya que algunos de ellos los tundieron en redes diciendo que él no aceptó el intercambio porque los lentes no eran de marca, además le recordaron que en sus inicios él utilizaba ese tipo de accesorios.



“No eran de marca, por eso no los cambio, él miró a ver de qué marca eran”, “Y pensar que ese tipo de lentes usaba al inicio de su carrera”, “Si supiera que está donde está por el público. Debería ser humilde”, “Bad Bunny viendo qué marca son para ver si acepta o no”, “Él tiene dinero para comprarse cientos de gafas de marca, no le costaba nada intercambiar con la chica”, “Solo vengo a decir que él debería recordar sus inicios y desde dónde viene, no siempre tuvo lujos y dinero”, son algunos de comentarios que se pueden leer en el clip.



Otros usuarios de la plataforma defendieron al cantante y dijeron que él no estaba en la obligación de hacer intercambios con sus fans, además señalaron que en un concierto anterior él ya había hecho un intercambio de lentes y ahora todos querían aprovechar y hacer lo mismo.



“Es que lo hacen intencionalmente, como vieron que en un concierto intercambió unos, ahora todos quieren”, “Él no rechazó, él tiene tacto y le dijo que lo iba a pensar. No es cualquier cosa, sus gafas son carísimas”, “Yo creo que él es honesto y muy respetuoso”, “No lo rechazó, él dijo que lo iba a pensar y que ama a sus fans, se nota se humildad”, “Pero le dijo TE AMO, yo estaría conforme con eso”. Se lee en los comentarios del video.