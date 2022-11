Auto se descompone y Batman, Spiderman y Darth Vader se unen a empujarlo

Un momento de película que ni al mismo Stan Lee o George Lucas, se les hubiera ocurrido una tremenda mezcla de multiversos para una buena causa, como lo que se vivió en Argentina, cuando a una pareja se le descompuso su vehículo a la mitad de la calle y sin nadie que los pudiera ayudar, acudieron en su auxilio unos Superhéroes.

Al rescate acudieron Batman, Spiderman y hasta el temible Darth Vader colaboró para empujar el auto que se encontraba varado y el épico momento quedó grabado y se está viralizando por toda la red.

Este suceso viral ocurrió cuando a una pareja que transitaba por la calles a bordo de un Fiat blanco 147, se le descompuso el coche sin razón aparente justo en el cruce de las avenidas Colón y Avellaneda en la ciudad de Córdoba, Argentina.



Superhéroes ayudan a un auto a circular

Lo inimaginable ocurrió momentos después de que se descompusiera el vehículo, ya que las únicas personas que estaban cerca del lugar de los hechos y amablemente acudieron listos para ayudar, fueron unos hombres disfrazados de Superhéroes, por lo que la pareja fue auxiliada por Spiderman, Batman y el villano de la saga de Star Wars: Darth Vader. Todos en conjunto unieron sus fuerzas para empujar el auto.

En el clip se alcanza a observar como Spiderman se inclina para tener más fuerza al empujar el coche mientras que Batman pareciera que no le cuesta nada de trabajo dar el empujón y al final levanta su mano para despedir a los ciudadanos que iban dentro.



El clip fue compartido en redes por la página de Instagram @onlyincordoba y a pesar de que dura muy poco tiempo se puede apreciar el momento a detalle con las risas al fondo de los espectadores que no podían creer lo que estaban admirando.



Así reaccionaron los internautas

El video titulado por la página “Heroes and villains in Cordoba” rápidamente se hizo viral el clip y en unos cuantos días lleva más de 84.2 mil reproducciones, 3.4 mil me gusta; y entre los comentarios los internautas atónitos opinan: “La fuerza está con nosotros”, “Imaginate vivir en Suiza y perderte esto”, “Los ciudadanos de Córdoba estamos agradecidos”, “Tengo entendido que enfrente de ahí hay una tienda de cómics, quizá salieron de ahí”, “No entiendo por qué Darth Vader empuja”, “El verdadero multiverso”, “Fueron unos verdaderos héroes”, son algunos de los comentarios más populares de los usuarios que se encuentran en el video.

