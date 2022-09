Aumentan ciberamenazas ante el lanzamiento del iPhone 14

Apple confirmó que el esperado nuevo iPhone 14 se presentará este 7 de septiembre durante su Apple Event mundial.



Una buena noticia para los que están anticipando la disponibilidad de este smartphone, pero también una oportunidad para los delincuentes. En sólo 15 días (del 10 al 25 de agosto), Kaspersky identificó cerca de 9,000 páginas de phishing con ofertas falsas del nuevo dispositivo, diseñadas para vaciar las cuentas bancarias de las víctimas y robar sus cuentas de Apple ID.

Leer también: Mujer prepara su michelada en el camión y se vuelve viral



Lanzamiento del iPhone 14, oportunidad para hackers



La táctica es comúnmente utilizada cada vez que hay un evento de gran popularidad: a medida que se acerca la fecha de lanzamiento del iPhone 14, el número de páginas de phishing también ha ido aumentando.



Por ejemplo, el 25 de agosto, Kaspersky detectó un total de 1,023 páginas relacionadas con este dispositivo, lo que supone casi el doble de la media de detección de este tipo de sitios maliciosos por día durante el mismo periodo.



Tradicionalmente, antes de la disponibilidad de cualquier nuevo iPhone en el mercado, los ciberdelincuentes crean páginas de tiendas falsas en las que se ofrece la posibilidad de comprar el smartphone con un descuento, o incluso de comprarlo antes del anuncio oficial.



Como las fotos oficiales del iPhone 14 aún no han aparecido en Internet, los atacantes utilizan fotos de modelos de teléfonos más antiguos para atraer la atención de los usuarios.



Después de que la víctima introduzca los datos de su tarjeta bancaria para pagar la compra, se le hará el cargo, pero el usuario no recibirá el pedido.



La atención de los ciberdelincuentes a la popularidad de los iPhone no se limita al lanzamiento de nuevos modelos. A veces los criminales pueden conseguir mucho más, no sólo engañando a la víctima para que pague un pedido en una página web falsa, sino accediendo a su ID de Apple.



Ésta es una cuenta que se utiliza para acceder a los servicios de Apple como la App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime, etc. Imitando una página estándar de inicio de sesión del ID de Apple, los atacantes engañan a las víctimas para que introduzcan su nombre de usuario y contraseña en la página de phishing.



Al hacerlo, los atacantes obtienen acceso a todas las direcciones de correo electrónico y contraseñas de inicio de sesión de sus víctimas, así como a sus contactos e información de pago.



Los ciberdelincuentes también pueden acceder al iCloud de la víctima, donde se almacenan sus fotos personales, documentos escaneados, etc. Estas fotos pueden ser utilizadas posteriormente por los criminales para el robo de identidad o incluso el chantaje.



“Esta misma técnica fue utilizada previo a los lanzamientos de la consola PlayStation 5 y las películas de superhéroes Viuda Negra y Spider-Man 3, ya que los delincuentes siempre buscan temas de alto interés para engañar al mayor número de víctimas posible. De hecho, ellos también siguen las últimas tendencias, pero con el objetivo de camuflar sus ataques. Si el usuario no tiene cuidado, caerá en la estafa, lo que puede tener varias consecuencias, a menos que cuente con una solución de seguridad robusta que bloquee el acceso a los sitios web falsos. Por eso es muy importante que las personas estén al tanto de este tipo de fraude y permanezcan alertas”, comenta Fabio Assolini, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.



¿Cómo evitar ser víctima de esta estafa?



Para evitar ser víctima de estafas, Kaspersky recomienda:



Comprobar la autenticidad del sitio web antes de introducir sus datos personales, y utilizar únicamente páginas web oficiales y de confianza para comprar un producto. Comprobar, si fuera necesario, el formato de las URL y la ortografía del nombre de la empresa.



Evitar entrar a los enlaces de correos electrónicos. En su lugar, se puede abrir una nueva pestaña o ventana e introducir manualmente la URL.



Evitar conectarse a la banca en línea y servicios similares a través de redes Wi-Fi públicas. Los puntos de acceso son cómodos, pero es mejor utilizar una red segura. Las redes abiertas pueden ser utilizadas por delincuentes que, entre otras cosas, falsifican las direcciones de los sitios web por medio de la conexión y así redirigen a una página falsa.



Utilizar una solución de seguridad fiable, como Kaspersky Security Cloud, que identifique los archivos adjuntos maliciosos y bloquee los sitios de phishing.

Leer también: Mujer “perrea” canción de José José y se vuelve viral



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters