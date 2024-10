Si eres fanático de los títulos de supervivencia, acertijos o acción con toques de horror, esta lista es para ti. Desde escapar de zombis en un mundo postapocalíptico hasta resolver enigmas en mansiones siniestras, estos juegos de terror para Halloween son imperdibles.

Last Day on Earth: Survival

Si buscas una experiencia de Halloween que te mantenga al borde del asiento, Last Day on Earth: Survival es una opción ideal. En este sandbox de supervivencia, millones de jugadores luchan cada día por sobrevivir en un mundo infestado de zombis y plagado de desafíos.

Tendrás que reunir recursos, construir tu refugio y aprender a gestionar tu salud, hambre y sed, con enfrentamientos a hordas de zombis y otros sobrevivientes que también buscan sobrevivir a toda costa.

A medida que avanzas, encontrarás armas, mejoras y elementos que te permitirán reforzar tu base y hacerle frente al apocalipsis.

Disponibilidad: iOS y Android

Imagen: especial

Very Little Nightmares

Very Little Nightmares es un juego que no puede faltar en tu lista. En esta aventura de rompecabezas, te sumerges en el papel de The Girl in the Yellow Raincoat, una pequeña protagonista atrapada en una mansión siniestra y laberíntica, donde el peligro acecha en cada esquina.

El juego desafía tu ingenio y creatividad, en tanto que exploras sus oscuros escenarios, donde un simple error puede ser fatal. Cada rincón revela secretos y amenazas, y la atmósfera de tensión te mantendrá alerta mientras intentas descifrar los enigmas de esta extraña mansión.

Disponibilidad: iOS y Android

Imagen: especial

Inside

Inside, de los desarrolladores de Limbo, es un juego que lleva el terror a otro nivel. Lanzado en 2016 y disponible en múltiples plataformas, presenta un mundo oscuro y postapocalíptico donde un niño, guiado por el jugador, debe resolver acertijos y escapar de peligros mortales.

El juego destaca por su estilo 2.5D, que permite explorar un ambiente sombrío y lleno de detalles siniestros. Con una atmósfera cargada de tensión y una banda sonora escalofriante, Inside ha sido aclamado por la crítica por ofrecer una experiencia de suspenso y terror psicológico ideal para los amantes de los videojuegos de terror.

Disponibilidad: iOS y Android

Imagen: especial

Xenowerk

Si buscas acción de la vieja escuela combinada con un toque de terror espacial, Xenowerk es la elección perfecta para Halloween. Te pondrás en los zapatos de una agente especial cuya misión es adentrarse en nidos de mutantes letales y frenar una plaga que amenaza con extenderse por la galaxia.

Con una perspectiva isométrica que te da una visión completa de la acción, Xenowerk destaca por sus gráficos detallados y un sistema de iluminación en tiempo real que hace que cada esquina se sienta verdaderamente escalofriante.

Disponibilidad: iOS y Android

Imagen: especial

Zombie Night Terror

En Zombie Night Terror, tú eres el cerebro detrás de la invasión zombi, y tu misión es simple: ¡convertir a todos en muertos vivientes! A lo largo de 50 niveles llenos de desafíos, tendrás que reclutar nuevos elementos a tu horda, resolver acertijos y enfrentarte a enemigos cada vez más poderosos que no planean rendirse fácilmente. Y aunque dominar el mundo suena divertido, verás que no será tarea fácil; los supervivientes harán todo lo posible por detenerte.

Este juego es una mezcla de estrategia, sangre, y acertijos, que te harán exprimir tus neuronas mientras te ríes de lo absurdo y terrorífico de cada situación.

Disponibilidad: iOS y Android

Imagen: especial

Bendy and the Ink Machine

Bendy and the Ink Machine es una experiencia única que combina terror, acción y acertijos en un ambiente de dibujos animados que evoca los años 30. La historia sigue a Henry, un exanimador de Joey Drew Studios, quien vuelve al misterioso taller tras recibir una invitación inesperada. Pronto descubre que el lugar y su famosa creación, Bendy, han adquirido un aire siniestro.

Sumérgete en su mundo y prepárate para ser perseguido por tinta, nostalgia y un toque de auténtico terror retro.

Disponibilidad: iOS y Android

Imagen: especial

