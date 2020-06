Assassin's Creed Origins es gratis este fin de semana

En las últimas semanas, si has estado atento a las diferentes plataformas de videojuegos, seguramente has podido crecer el número de títulos con los que te has divertido debido a que varios se han ofrecido de manera gratuita. Ahora a tu lista también podrás agregar Assassin's Creed Origins.

Ubisoft dio a conocer que, a partir de hoy, 19 de junio, y hasta el próximo domingo 21, Assassin's Creed Origins podrá descargarse de manera gratuita para PC. Lo mejor es que se trata de la experiencia completa, es decir que no es solo el juego base, sino también todas sus expansiones.

Para que te animes a descargar este título vale la pena decir que Origins marcó una nueva era para la serie Assassin`s Creed y la convirtió en un juego de rol de mundo abierto a gran escala.

La historia del juego está ambientada en Egipto y sirve como precuela de todos los juegos que le precedieron. Ofrece grandes personajes, Cleopatra entre ellos; una buena banda sonora; y gráficos llamativos que sacan ventaja de las leyendas egipcias y de espacios icónicos como el Nilo.

En Origins juegas como un hombre llamado Bayek y, en ciertos puntos del juego, te convertirás en su esposa Aya. Los dos buscan vengar la muerte de su hijo Khemu y tendrán un país entero para esconderse y apuñalar a sus enemigos.

Este título de la serie Assassin`s Creed también introduce un modo educativo llamado Discovery Tour en el que el combate y las misiones están deshabilitados y son reemplazados por recorridos guiados por historiadores.

Ahora la mala notica, aunque Origins es gratis a través de UPlay y puedes acceder al videojuego sin límite, cuando el periodo de promoción termine, es decir, el domingo, ya no podrás jugar gratis sino que deberás comprar una copia. Lo bueno es que todo tu progreso se respetará y lo verás reflejado en cuanto compres el título.