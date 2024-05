Los emojis integrados en las apps de mensajería y en el celular no suelen ser tan populares como los stickers. Para algunos pueden no ser tan llamativos porque son estáticos y tienen un diseño predeterminado que ha cambiado muy poco a lo largo de los años.

Eso no quiere decir que pasen inadvertidos, pues los internautas los utilizan para acompañar sus mensajes y publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, seguramente te ha pasado que quieres usar un emoji, pero no encuentras el que estás buscando. Y es que para algunas temáticas, la oferta es limitada.

Pero no tienes que preocuparte, ya que hay una herramienta que te permite crear emojis con ayuda de la inteligencia artificial. En Tech Bit te decimos cómo funciona.

Cómo crear emojis con IA

¿Te imaginas acceder a una biblioteca de emojis que tenga el indiciado para responder o describir cualquier situación? Eso es posible gracias a una herramienta que funciona con inteligencia artificial.

Gracias a la IA, ya no tendrás que lamentarte al no encontrar el que tanto estabas buscando. Pues con este recurso podrás crear nuevos emojis que no encontrarás en apps de mensajería o tu celular.

La herramienta se llama AI Emojis y con tan solo una descripción de texto podrás obtener un diseño descargable que podrás guardar en tu dispositivo y utilizarlo en tus próximas conversaciones.

Para crear un emoji con IA tienes que:

Acceder al sitio web “ AI Emojis ”.

”. En la barra de búsqueda, escribe la descripción del emoji que te gustaría que la IA desarrollara.

que te gustaría que la desarrollara. Antes de continuar, te pedirá iniciar sesión en alguna cuenta de Google.

Selecciona una y completa los pasos para vincularla al sitio web.

Presiona el botón para generar el emoji basado en tu descripción.

basado en tu descripción. Listo, aparecerá el resultado.

Da clic en el botón de los tres puntos y elige la opción “Download” para guardarlo en tu celular .

. Ahora solo ve a la app de mensajería y úsalo en una conversación. También puedes copiar y pegar el emoji directamente en el chat.

Debes saber que en ambos casos, el emoji se compartirá y aparecerá como una imagen y no con el formato y tamaño al que estamos acostumbrados.

Asimismo, toma en cuenta que el sitio web no es una herramienta oficial de Meta, por lo que es importante que lo consideres detenidamente antes de descargar emojis en tus dispositivos y vincular tu cuenta de Google en él.

