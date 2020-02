Así podrás jugar Google Stadia en un teléfono sin control

El servicio de juegos en la nube de Google Stadia, ofrece un amplio acceso a los títulos, pero aún requiere que los jugadores tengan acceso a un control. Sin embargo, en lugar de utilizar el mando Stadia tradicional, existe una solución alternativa que permite agregar un controlador de pantalla táctil al jugar juegos de Stadia.

La extensión se llama TouchStadia, y está dedicada para equipos con sistema operativo Android, no requiere la descarga de una app adicional y básicamente permite jugar Stadia sin necesidad de un control.

Habilitar TouchStadia en tu teléfono no es tan difícil, pero es necesario seguir algunos pasos. Si por algún motivo, te atoras en alguna parte del procedimiento, no te preocupes, ya que el desarrollador publicó un video tutorial paso a paso, en el que muestra cuán fácil es hacer instalar esta extensión. Sin embargo, vale la pena señalar que TouchStadia solo funciona si se ejecuta en el navegador Chrome para Android, ya que no funcionará dentro de la aplicación Stadia.

Leer también: Tu Smart TV tiene un puerto HDMI que seguro no sabías para qué sirve

Una vez cargado manualmente en el navegador, por medio del copiado y pegado de un texto que SmashShock proporciona, debes abrir Stadia en tu móvil y se seleccionar la opción “Versión de escritorio”.

Posteriormente, dirigirte a la barra de dirección, en la que deberás ingresar un determinado texto y pegar el que copiaste anteriormente, pulsa ENTER y de inmediato Stadia reconocerá que hay un control conectado.

Acto seguido, en la pantalla de tu teléfono aparecerán los botones virtuales, por lo que podrás jugar gracias a las características touch del móvil.

Leer también: La UE prohíbe utilizar WhatsApp, recomienda usar Signal