Así es la app oficial de El Buen Fin 2020

El Buen Fin inició el 9 de noviembre. Durante este evento, el cual tendrá una duración de 12 días hasta el 20 del mes, los mexicanos podrán disfrutar de promociones de diferente índole y tendrán la oportunidad de adquirir productos con grandes descuentos.

Para ayudar a este propósito, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) ha presentado la app oficial de El Buen Fin. En esta aplicación, los usuarios tendrán oportunidad de buscar las tiendas participantes de la época de descuentos más cercanas a su ubicación, entre otras funciones. Todo con el objetivo de facilitar la experiencia a los compradores.

La aplicación móvil, disponible para usuarios de sistemas Android y iOS. También está disponible en la App Gallery de Huawei. Fue desarrollada por la misma confederación.

Su principal función es ayudar en la búsqueda de productos y descuentos a fin de volverlo un proceso más sencillo para todos los compradores. Permite buscar tiendas participantes (por nombre y categoría); promociones (por categoría); así como colocar tiendas en favoritos para recibir notificaciones y promociones disponibles.

Además, promete la capacidad de enviar notificaciones sobre cambios de precios en productos seleccionados así como el escaneo de códigos QR con promociones en distintos lugares de compra.

¿Cómo funciona?

La aplicación oficial de El Buen Fin 2020 está disponible para teléfonos iOS, Android; así como en la App Gallery de Huawei. Para descargarla, se debe acceder a la tienda de aplicaciones del teléfono. Después, en el buscador, poner “El Buen Fin 2020” y seguir las instrucciones en pantalla para la descarga. Después de leer y aceptar los términos y condiciones, los usuarios podrán hacer uso de ella.

La página de inicio de la app cuenta con un buscador desde donde se pueden escribir el nombre de la empresa o negocio del interés del consumidor; también permite buscar por categorías.

Después de realizar la búsqueda, la aplicación desplegará una lista de establecimientos que se ajusten a las necesidades del comprador y su interés en ese momento.

En la misma página de inicio, aparece un recuadro que dice “negocios participantes de El Buen Fin 2020”. Se identifica con el ícono de ubicación. Al presionar esta pestaña, se podrá tener un detalle sobre las tiendas, negocios y comercios que ya han realizado su registro oficial al evento.

Al tocar en ese botón, y después de que se despliegue la lista, en la esquina superior derecha se encuentra la opción para cambiar la dirección. Ahí se debe ingresar el código postal donde se encuentra el comprador (o uno cercano).

En el inicio, justo al lado de la opción de negocios participantes, se encuentra un recuadro donde se puede leer “busca aquí las mejores promociones de El Buen Fin 2020". Esta es el área de ofertas. Aquí se mostrará un listado de los descuentos disponibles después de ingresar un término de búsqueda (que se puede realizar por establecimiento, promoción o categoría).

Debajo de las dos opciones mencionadas previamente, se encuentra un rectángulo más grande que dice “planea tu próximo viaje con las mejores ofertas”. Esta es la sección de turismo y hoteles. Debido a que la aplicación busca establecimientos con base en el código postal del usuario, es recomendable que se ingrese el del lugar destino de su interés. Por ejemplo, si se desea viajar a Zapopan, Jalisco, se debe usar un código de esa ciudad.

La respuesta de los usuarios

Si bien la aplicación promete una experiencia fluida, la respuesta de los usuarios no ha sido a favor de la app. En la Google Play Store la calificación de la aplicación es de 1.2 estrellas. Además, la gran mayoría de reseñas por parte de los mismos usuarios en el área de comentarios, son desfavorables.

Algunos mencionan problemas con el buscador (ya sea que no encuentra productos o no permite hacer la búsqueda por artículos específicos). Otros dicen que los resultados mostrados no coinciden con su ubicación. Algunos otros reportan la falta de información certera y actualizada sobre precios y promociones.

Te invitamos a hacer tu propia evaluación.