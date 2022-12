Apple obliga a Coinbase a cerrar Transferencias de NFT

Coinbase acusó a Apple de obligarlo a eliminar las transferencias NFT de su aplicación Wallet en iOS.



El pasado jueves, tuiteó que Apple "bloqueó el último lanzamiento de nuestra aplicación hasta que deshabilitamos la función" porque el fabricante del iPhone quería que las tarifas de blockchain asociadas con una transferencia NFT pasaran por su sistema de compra en la aplicación, lo que le otorgó un recorte del 30 por ciento.



Sistema de compra de Apple no está configurado para manejar cripto



Según Coinbase, es imposible que eso suceda por una variedad de razones, una importante es que el sistema de Apple no admite el pago en criptografía.

Si bien algunos mercados de NFT le permiten comprar tokens digitales utilizando moneda fiduciaria tradicional como el dólar estadounidense, las tarifas de las que habla Coinbase son un asunto completamente diferente.



En cadenas de bloques como Ethereum, que utilizan muchos proyectos NFT, cualquier transacción incurrirá en una tarifa, que se destina a pagar a las personas que la validan. Las tarifas se cobran en criptomonedas, como ETH. Eso es cierto incluso si le envía a alguien un NFT de forma gratuita.



Es importante destacar que ninguna parte de la tarifa del gas se destina a Coinbase o a la persona que recibe el NFT. La tarifa también cambia de un momento a otro en función de una variedad de factores, como el precio de la criptomoneda o la cantidad de personas que intentan validar las transacciones. En otras palabras, no es realmente el tipo de cosas que el sistema de compra dentro de la aplicación de Apple está configurado para manejar.



A pesar de ese hecho, no es necesariamente una sorpresa que Apple le haya dicho a Coinbase que no se le permitió mantener su sistema de transferencia NFT como estaba.



En octubre, la compañía actualizó sus pautas de revisión de la App Store para abordar específicamente las NFT con esta nueva adición en la sección 3.1.1 Compra desde la aplicación:



“Las aplicaciones pueden usar la compra dentro de la aplicación para vender servicios relacionados con tokens no fungibles (NFT), como la acuñación, el listado y la transferencia. Las aplicaciones pueden permitir a los usuarios ver sus propios NFT, siempre que la propiedad de NFT no desbloquee funciones o funciones dentro de la aplicación. Las aplicaciones pueden permitir a los usuarios explorar colecciones de NFT propiedad de otros, siempre que las aplicaciones no incluyan botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a mecanismos de compra distintos a la compra dentro de la aplicación”.



La interpretación que Apple parece haber aplicado aquí, afectaría las transferencias en las que simplemente está moviendo un NFT entre sus propias billeteras o enviándolo como regalo a amigos y familiares, para toma prestado un ejemplo de Coinbase.



Coinbase dice que espera que todo esto sea solo un descuido y que pueda arreglar las cosas con Apple, aunque esas conversaciones pueden ser un poco tensas después de que su CEO tuiteó que la App Store es un monopolio y que algunas de las conversaciones de Coinbase con Apple han sido "absurdas".



Sin embargo, si esta es realmente la regla de Apple, Coinbase conoce el puntaje y solo tendrá que encontrar una forma de evitarlo; en este momento, está respondiendo a las reseñas en su aplicación Wallet e instruyendo a los usuarios para que descarguen la extensión Coinbase Wallet Chrome.

