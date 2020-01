Apple dejará de encriptar parte de tu cuenta de iCloud

Apple abandonó los planes para permitir que los usuarios de iPhone encripten completamente las copias de seguridad de sus dispositivos en el servicio iCloud de la compañía, después de que el FBI se quejó de que la medida perjudicaría las investigaciones, dijeron a Reuters seis fuentes familiarizadas con el asunto.

Los dispositivos Apple tienen una reputación bien merecida por proteger los datos en el dispositivo, pero las copias de seguridad realizadas con iCloud son un asunto diferente. Esta información está encriptada para detener a los atacantes, pero Apple tiene las llaves para desencriptarla y la comparte con la policía y los gobiernos cuando es legalmente requerido.

Los defensores de la privacidad como la Electronic Frontier Foundation han criticado durante mucho tiempo este acuerdo, pero Apple dice que es necesario cuando los usuarios no pueden acceder a su cuenta. Para las copias de seguridad de iCloud, "nuestros usuarios tienen una clave y nosotros tenemos una", dijo el CEO Tim Cook en 2019 . "Hacemos esto porque algunos usuarios pierden u olvidan su clave y luego esperan ayuda de nosotros para recuperar sus datos".

En 2018, según los informes, Apple planeaba cerrar esta laguna aplicando el mismo cifrado de extremo a extremo utilizado en los dispositivos para las copias de seguridad de iCloud de los usuarios, pero el plan nunca avanzó. Reuters señaló que el fabricante de iPhone cambió de rumbo después de hablar con el FBI sobre el tema.

La fuente dijo que la decisión estuvo influenciada por la larga batalla judicial de Apple en 2016 con el FBI por un iPhone perteneciente a uno de los tiradores de San Bernardino . El FBI exigió que Apple construyera una puerta trasera en sus propios dispositivos, pero la compañía se negó, diciendo que esto socavaría permanentemente su seguridad. Finalmente, el FBI encontró su propio camino.



Según un antiguo empleado con el que habló Reuters, Apple no quería agravar aún más al FBI bloqueándolo de las copias de seguridad de iCloud. "Decidieron que ya no iban a pinchar al oso", dijo la fuente.

En reuniones con la agencia, los funcionarios del FBI le dijeron a Apple que el plan dañaría sus investigaciones. El FBI y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley regularmente le piden a Apple que descifre los datos de iCloud, y en la primera mitad de 2019, solicitaron acceso a miles de cuentas. Apple dice que cumple con el 90 por ciento de tales solicitudes.

Un ex funcionario del FBI que no participó en estas conversaciones dijo a Reuters que Apple fue conquistada por la agencia. "Es porque Apple estaba convencido", dijo la fuente. "Fuera de esa disputa pública sobre San Bernardino, Apple se lleva bien con el gobierno federal". Como se mencionó anteriormente, Apple puede haber estado motivado por la conveniencia del usuario para eliminar las copias de seguridad totalmente encriptadas, y Reuters dice que, en última instancia, "no pudo determinar por qué exactamente Apple abandonó el plan".



El informe es oportuno considerando que las confrontaciones entre Apple y las agencias policiales han vuelto a la vida este mes, con el FBI exigiendo acceso a otro teléfono, este conectado a un tiroteo en una base naval de Pensacola en diciembre pasado.

La Casa Blanca ha golpeado fuertemente a Apple en el tema, con el Procurador General William Barr y el presidente Donald Trump lanzando ataques contra la compañía. "Estamos ayudando a Apple todo el tiempo en COMERCIO y en muchos otros asuntos, y sin embargo se niegan a desbloquear teléfonos utilizados por asesinos, traficantes de drogas y otros elementos criminales violentos", tuiteó Trump este mes.

Apple ha rechazado estas críticas, particularmente la acusación de Barr de que la compañía no ha brindado "asistencia sustantiva" al FBI. El informe de Reuters sobre la reversión de los planes de la compañía para cifrar completamente las copias de seguridad de iCloud da cierta credibilidad a este reclamo.