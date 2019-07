Apple busca comprar el negocio de chips 5G de Intel

Apple se encuentra en negociaciones avanzadas para la adquisición del negocio de chips de módems para 'smartphones' de Intel, con el objetivo de evitar la dependencia de terceros en la provisión de este componente para sus terminales iPhone.

Según informa The Wall Street Journal, que cita a fuentes próximas a este asunto, el acuerdo para adquirir el negocio de módems móviles estaría valorado en al menos mil millones de dólares, e incluiría también las patentes y el personal.

La adquisición de los módems de Intel permitiría a Apple disponer de uno de los componentes más importantes en la telefonía móvil, especialmente en la era del 5G, sin tener que depender de proveedores terceros ni de realizar los trabajos de desarrollo, al aprovechar la experiencia y el portfolio de Intel.

La iniciativa se desarrolla en un momento en el que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos amenazan las relaciones comerciales con algunos de sus principales proveedores.

La compra de los chips de Intel permitirá además a la empresa que dirige Tim Cook acelerar el desarrollo de su primer iPhone con tecnología 5G que, según los analistas, se lanzará al mercado el próximo año.

Intel, por su parte, podría desprenderse de un negocio que no ha terminado de despegar. No obstante, la compañía no abandonaría el desarrollo de la tecnología 5G, pero la enfocaría a otros dispositivos distintos de los 'smartpones'.

Apple lleva tiempo interesada en el negocio de módems para 'smartphones' de Intel, aunque las informaciones al respecto se incrementaron cuando en abril Intel anunció su retirada del mercado de los módems 5G.