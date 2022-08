Android 13 ya es oficial: conoce sus principales novedades

Después de varios meses en fase beta, Android 13 ya es una versión estable, al menos para algunos móviles de Google, así lo confirmó la propia compañía de Mountain View a través de su blog oficial.



Debido a ello, en Tech Bit te mostramos los cambios más destacados de esta nueva versión de Android.



Configura el idioma en una aplicación



Esta función es muy útil si estás aprendiendo un idioma nuevo o dominas varios; podrás asignar idiomas específicos a aplicaciones individuales, mientras conservas el predeterminado de tu teléfono y/o asignas uno diferente en cada una de tus apps.



Hora de dormir



Personaliza aún más el modo Hora de dormir, con un fondo de pantalla tenue y el tema oscuro. Estas opciones ayudarán a que tus ojos se adapten a la oscuridad al momento de dormir.



Comparte únicamente lo necesario



Con Android 13 selecciona fotos y videos específicos a los que tus aplicaciones necesitan acceder. Ya no tendrás que compartir toda tu biblioteca multimedia.



Evita accesos no deseados



Si copias datos confidenciales, como tu dirección de correo electrónico, un número de teléfono o datos personales en tu dispositivo, Android 13 borrará automáticamente tu historial del portapapeles después de un lapso de tiempo.



Aplicación de mensajería



En Android 13, la app de Mensajes está disponible directamente en tu Chromebook, no tendrás que interrumpir tu trabajo mientras estás en tu computadora portátil para responder un mensaje desde tu teléfono, ahora puedes enlazar tus apps de mensajería y chatear desde el dispositivo que estés usando.



Audio Espacial



El Audio Espacial se adapta a la manera en la que giras la cabeza; usa auriculares compatibles y siente una experiencia de escucha más inmersiva en tu dispositivo Android.



Copia en tu teléfono y pega en tu tableta



Podrás copiar una URL, una imagen, texto o video desde tu teléfono con Android 13 y pegarlo en tu tableta, o viceversa, hacerlo en tu tableta y continuar en tu teléfono.



Dispositivos Android



Esta actualización se extenderá a los dispositivos Pixel a partir de hoy y se espera que a finales de año esté disponible para dispositivos Samsung Galaxy, Asus, teléfonos Nokia, IQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi y más.