Análisis de Mario and Rabbids: Sparks of Hope

Mario + Rabbids Kingdom Battle surgió como un sueño en 2017. En aquel momento, Nintendo le prestó a Ubisoft su franquicia Super Mario, teniendo como resultadoun Rabbid disfrazado de Princesa Peach, Mario empuñando un arma y otras locuras más.



Más sorprendente aún, resultó ser un divertido aunque algo básico juego de estrategia por turnos. Sin embargo, se convirtió en un gran éxito. Cinco años y 7,5 millones de dólares de ventas después, Ubisoft vuelve a tomar prestadas las llaves del Reino Champiñón para Sparks of Hope.



Mario + Rabbids Sparks of Hope



La secuela, Mario + Rabbids Sparks of Hope, ha visto la sensación general de sorpresa asociada con el primero, reemplazada por una de expectativa. Nadie duda de la capacidad de Ubisoft para hacer un juego llamativo con la licencia de Mario y, quizás lo más sorprendente, pocos críticos lamentan la inclusión de los caóticos pequeños Rabbids en el Reino Champiñón.

Leer también: Apple admite error en iPhone 14



La pregunta ahora es si Ubisoft ha mejorado o no la fórmula nacida del crossover inesperado.



La respuesta es algo complicada, ya que muchas cosas han cambiado desde que Beep-O y los Rabbids cruzaron dimensiones hacia el Reino Champiñón.



A pesar de que ambos son juegos de estrategia con ligeros elementos de rol, Sparks of Hope se juega de forma diferente a su predecesor, hasta el punto en que se siente casi como un juego diferente.



Atrás quedaron los mapas intercalados con batallas y rompecabezas basados en bloques para resolver. En cambio, Sparks of Hope presenta cinco mundos que los Rabbids han colonizado, llenos de desafíos, personajes peculiares y pequeños secretos para descubrir resolviendo acertijos simples, que ya no están restringidos a la variedad basada en bloques.



En este título encontrarás desafíos clásicos con monedas de colores y etapas secretas que recuerdan a Captain Toad: Treasure Tracker y más son adiciones bienvenidas.



¿De qué va Sparks of Hope?



Mario y sus amigos visitan seis mundos temáticos, en una búsqueda para detener al misterioso monstruo tentáculo espacial Cursa, que ha infectado la galaxia.



Las playas idílicas, los palacios de hielo helado y los bosques otoñales de necesitan ser limpiados de Darkmess de Cursa. Este cambio a lugares más abiertos es por demás bienvenido; encontramos cada parte de los mundos, un placer para explorar.



Estilo de juego



En los enfrentamientos, ahora los jugadores mueven a su equipo por un espacio completamente en 3D, lo que permite un mayor rango de control y tácticas que el enfoque anterior basado en cuadrículas.



Correr de un lado a otro y derrotar a tus oponentes cada vez más astutos es un asunto táctico sorprendentemente adulto.



Puntos a considerar



Esta libertad de movimiento agrega una fluidez que no se ve a menudo en la mayoría de los juegos de estrategia, desafiándote a ver cuánto caos puedes causar en los villanos que viajan por el espacio en cada turno en arenas tanto extensas como compactas. Sin embargo, la narrativa es un poco floja.



Esto debido a que Ubisoft presenta una serie de chistes clásicos y una historia algo simple, por lo que el juego se siente como un producto hecho para una audiencia más joven.



Gracias a la diversidad de enemigos, personajes jugables que se sienten distintos y parámetros de misión en constante cambio, incluso 15 horas después, las batallas no te aburrirán.



Algo que queda claro en este título, es que sufre un desequilibrio entre la amplia gama de opciones disponibles y la dificultad, un marcado contraste con las peleas desafiantes y curadas de Kingdom Battle.



Claro que no se debe señalar al título como un juego aburrido de estrategia ya que las temáticas siguen siendo atrayentes, aunque las batallas en sí mismas no representan un paso adelante con relación a lo presentado en su entrega anterior, más bien son un cambio hacia la libertad y la creatividad.

Leer también: Ya hay fecha para que Netflix empiece a cobrar por usuarios compartidos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters