Among Us VR llegará a Meta Quest 2 en noviembre

Among Us puede haber tenido su apogeo hace dos años, pero Meta no está descartando la novedad multijugador más popular de 2020. Hoy, durante su gran evento para desarrolladores de realidad virtual, Meta anunció que el juego independiente llegará a Meta Quest 2 el 10 de noviembre.



Among Us VR



Meta anunció Among Us por primera vez en abril, prometiendo que el juego llegaría a la plataforma de realidad virtual a finales de año para jugadores de 13 años en adelante.

No es probable que veamos a AOC jugando Among Us en realidad virtual en estos días, pero Meta aún puede usar toda la ayuda que pueda obtener para impulsar la adopción de su hardware de realidad virtual con títulos exitosos que podrían atraer a la gente lejos de consolas de juegos tradicionales y PC.



Aún así, es bastante tarde para un título viral multijugador impulsado por Twitch como Among Us, que incluso llegó tarde a Nintendo Switch y esa versión llegó en diciembre de 2020.



"Ha sido un reto divertido equilibrar los deseos de una base de fans existente con las necesidades de los jugadores nuevos en el mundo de Among Us", mencionó el director de diseño de Among Us VR, Michal Ksiazkiewicz.



"En ambos grupos, tuvimos que tener en cuenta otra división: las personas que son nuevas en los juegos de RV, y los que ya están familiarizados con ella. Afortunadamente, confirmamos rápidamente nuestra sospecha de que Among Us prosperaría en la RV, y ha sido un puro placer encontrar formas de sacarle partido" puntualizó.



La nueva versión en 3D



"Aunque hemos reconstruido un mapa muy familiar, se juega de forma diferente cuando no tienes la vista de arriba abajo y tienes que ser más consciente de tu entorno", señaló la productora principal Jennifer Rabbitt.



"Como impostor, me han atrapado in fraganti cuando se abren las puertas y alguien entra. Y como compañero de equipo, quieres asegurarte de que siempre estás mirando por encima de tu hombro", concluyó.

