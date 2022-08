Amazon cierra su servicio de telesalud Amazon Care

Amazon planea descontinuar su servicio de telesalud Amazon Care para fin de año, según señaló el diario The Washington Post.



Se espera que varios trabajadores pierdan su empleo



De acuerdo con los informes, la compañía informó a los empleados sobre la decisión durante una reunión el pasado 24 de agosto. Se espera que "docenas" de empleados pierdan sus trabajos como resultado.



“Esta decisión no se tomó a la ligera y solo quedó clara después de muchos meses de consideración cuidadosa”, dijo a los empleados el vicepresidente senior de salud de Amazon, Neil Lindsay, en un memorando que la compañía compartió con The Post.



“Aunque a nuestros miembros inscritos les encantaron muchos aspectos de Amazon Care, no es una oferta lo suficientemente completa para los clientes de grandes empresas a los que nos hemos dirigido, y no iba a funcionar a largo plazo”.



Decisión inesperada



La decisión de Amazon de cerrar el servicio es sorprendente dado que la compañía anunció el año pasado que estaba ampliando su disponibilidad a más trabajadores y empresas en los Estados Unidos.



Además, el CEO de Amazon, Adam Jassy, destacó Amazon Care en su carta a los accionistas de 2021, citando la plataforma como un ejemplo del "tipo de innovación iterativa" que impulsaba el próximo capítulo de la empresa.



Más recientemente, la compañía llegó a un acuerdo para comprar el proveedor de atención médica One Medical por 3.9 mil millones de dólares.



