Alternativas gratis a WeTransfer para enviar archivos muy grandes

Con el trabajo remoto es primordial con varias alternativas para poder enviar archivos grandes y que estos lleguen en tiempo y forma al receptor. Uno de los sitios que nos ayudan a realizar esto es WeTransfer, un espacio de transferencia de archivos informáticos por internet en el que fácilmente se puedes compartir archivos grandes y de forma gratuita.



Sin embargo, muchos no se sientes cómodos ocupando WeTransfer, ya sea porque no se acomodan con su interfaz o simplemente sienten que no es seguro compartir archivos por aquí. Si tú eres una de esas personas, no te preocupes, existen muchas alternativas que te ayudarán a compartir archivos grandes de forma fácil, segura y gratuita.



Aquí en Tech Bit te orientamos sobre algunos sitios que puedes encontrar en la red, solo quedará en tus manos elegir el que más se acomode a tus necesidades y expectativas.

Filemail



La primera alternativa que te recomendamos es Filemail, la cual te permite enviar archivos de hasta 50 GB, esto en su versión gratuita.



Una de las cualidades que tiene este sitio es que ofrece un seguimiento del archivo, es decir, podrás asegurarte de que el destinatario abra el archivo, además, el sitio ofrece un buen cifrado por lo que no tendrás que preocuparte porque alguien más explore los archivos que estás enviando.



Además, cuenta con un versión de paga, la cual te permite enviar archivos más grandes, además con esta versión puedes proteger tus datos poniéndoles una contraseña a tus archivos, asimismo, si surge algún tipo de problema puedes pedir asesoria al soporte de Filemail.



En realidad, su versión gratuita es muy completa, por lo que será suficiente para enviar tus archivos más grandes.



Transfer XL



Este sitio no tiene mucho que salió a la luz, sin embargo, ya ha mostrado su eficiencia para compartir archivo grandes por aquí. Su versión gratuita te permite enviar archivos hasta de 5 GB con un máximo de transferencia de 10 GB por día y una retención de una semana.



Cuenta con una vista en miniatura que nos permite ver qué imágenes o archivos se van a descargar o también puedes descargar todos los archivos juntos en una carpeta ZIP. De la misma forma, puedes elegir los servidores en donde quieres que se guarden los archivos, además que puedes cifrarlos para evitar sufrir algún tipo de ataque o problema.



También cuenta con una versión de paga que te permite enviar archivos de hasta 25 GB, además de cambiar el background de descarga y crear un subdominio específico.



Send Anywhere



Send Anywhere es un sitio que te permite enviar archivos pesados sin ninguna complicación, además puedes enviar desde imágenes o documentos, hasta videos o audios sin necesidad de que los comprimas. Para poder enviar los archivos necesitas un código de seis dígitos que te permitirá mandar el material que desees.



Por otra parte, una de sus cualidades es que puedes utilizar WiFi Direct para transferir tus archivos sin ningún problema si es que no cuentas con Internet en el momento. Además, es compatible con todas tus redes sociales y apps de mensajería.



De forma gratuita puedes enviar archivos de hasta 1 GB o también cuenta con su versión de pago en el que puedes enviar hasta 50 GB y un límite de 1TB. En cuanto a seguridad no tienes de qué preocuparte, ya que cuenta con un cifrado de 256 bits que garantiza la privacidad de tu información.



Hightail



Este sitio ofrece varias soluciones para transferir tus archivos sin ningún problema, sin embargo, cabe destacar que en su versión gratuita solo podrás enviar archivos de hasta 100 MB y se expiran en siete días.



Al contrario, su versión premium ofrece servicios profesionales de envío de archivos de hasta 25 GB y tu puedes configurar hasta cuándo expirarán dichos archivos. Además, su almacenamiento es ilimitado y podrás proteger a tus archivos con contraseñas.



En este caso, si no quieres pagar la versión gratuita, puede servirte muy bien para emergencias.



pCloud



pCloud es una solución que te permitirá, además de enviar archivos grandes, hacer copias de seguridad en la nube. Con ella puedes enviar archivos pesados y mantener segura tu información, asimismo, puedes tener acceso a tu información en cualquier momento que desees.



Esta puede ser una alternativa eficiente pues desde el inicio te brinda 10 GB de almacenamiento totalmente gratuito y puedes extenderlo hasta 2TB obteniendo una membresía premium. Además, cuenta con un servicio llamado pCloud Encryption, que funciona como una bóveda para tus contraseñas, informes financieros u otros documentos importantes que necesitan mayor protección.



Después de todas estas opciones, solo queda elegir la que más se acomode a tus necesidades.

