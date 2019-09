Alistan modo multijugador para Cyberpunk 2077

#Gamers

El desarrollador CD Projekt confirmó que el modo multijugador para Cyberpunk 2077 se encuentra en una fase de investigación y desarrollo.

Mediante su cuenta de Twitter, el fabricante enfatizó que no está en posición de dar una fecha aproximada. Sin embargo, la idea es que se conozcan más detalles una vez que se concrete el lanzamiento del videojuego, lo cual ocurrirá en abril de 2020.



1/2 Until now, the only thing we said about multi was that it was in R&D. As we’re getting closer to launching ‘single player’ Cyberpunk 2077 in Apr. 2020, we’d like to confirm that multiplayer's in the works! If you feel like lending us your skills apply: https://t.co/QQV6qsuvhk pic.twitter.com/GHbiS5N3DT

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) September 4, 2019