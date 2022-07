Ahora puedes ganar Bitcoins por jugar Sudoku y Solitario

Los videojuegos son una de esas actividades recreativas que no solamente han perdurado en el tiempo, sino que además, han evolucionado pasando de gráficos sumamente básicos como los de 8 bits, a resoluciones en 8K en unos pocos años.



La industria sigue en constante crecimiento y parte de sus innovaciones no solo es el aspecto gráfico, sino la inclusión de nuevas tecnologías para mantenerse al día.



Algunas de ellas son los juegos basados en blockchain que permiten a sus usuarios ganar tokens digitales y al parecer esa idea está llegando incluso a títulos más clásicos y básicos para los gamers no especializados y más casuales.

Solitario y Sudoku te harán ganar Bitcoins



Con los avances tecnológicos, ahora hasta los menos versados en temas de criptomonedas podrán ingresar y ganar este tipo de activos fácilmente, ya que los juegos clásicos como Solitario y Sudoku, brindarán el beneficio de obtener recompensas en Bitcoin.



Esto es posible gracias a la asociación de la firma de juegos enfocada en Bitcoin, Zebedee, y el estudio de juegos móviles Viker, quienes se aliaron para incluir recompensas cripto en tres populares juegos.



Además del clásico Solitario y Sudoku, Missing Letters, un juego similar a Wordle, también cuenta con esta característica.



De acuerdo con el portal especializado Bitcoin México, Zebedee y Viker ya han colaborado en el pasado, introduciendo el mecanismo de recompensas de Bitcoins en títulos como "Wheel of Trivia", "Amazeballs" y "Balls King", disponibles para Android & iOS.



Dado su éxito, las firmas decidieron integrar los pagos Bitcoin en Sudoku, Solitario y Missing Letters.



Durante el anuncio, el cofundador de Viker, Dan Beasley, señaló que su compañía tiene la firme creencia de la eficiencia de la mecánica de los juegos play-to-earn (P2E).



"Estos títulos son disfrutados literalmente por miles de millones de personas, durante cientos de horas a lo largo de los años. No obstante, hasta ahora, ninguno de ellos ha podido tener alguna ganancia por su tiempo. ¿Por qué continuar con eso, cuando ahora estamos en una era donde los juegos puede recompensarte con algo más que diversión?”.



De acuerdo con Beasley, Viker cuenta actualmente con la cartera más grande de juegos casuales de jugar y ganar, con hasta 500 mil jugadores quienes logran hacerse con Bitcoins mes a mes, al tiempo que la firma lanza nuevos juegos al mercado y mejora la experiencia de los usuarios.



Juegos fáciles e intuitivos



Un punto interesante de estos videojuegos, es que no se necesita de un conocimiento previo de criptografía para conseguir los tokens ni de algún tipo de configuración técnica en los smartphones para jugarlos.

