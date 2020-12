Acusan a proveedor chino de Apple de trabajar con mano de obra forzada

Una investigación publicada en The Washington Post de la mano de Tech Transparency Project asegura que la compañía Lens Technology utiliza mano de obra musulmana forzada. El hecho está llamando la atención no solo por las condiciones de los empleados, sino porque la compañía es un importante proveedor de empresas como Apple, Amazon y Tesla.

En la publicación se citan documentos que detallan cómo Lens Technology utiliza "miles de trabajadores uigures de la región predominantemente musulmana de Xinjiang" en sus fábricas. “Nuestra investigación muestra que el uso de trabajo forzoso por parte de Apple en su cadena de suministro va mucho más allá de lo que la compañía ha reconocido”, Katie Paul, directora Tech Transparency Project al Washington Post.

De acuerdo con la ejecutiva, a pesar de que Apple afirma tomar medidas extraordinarias para monitorear su cadena de suministro en busca de tales problemas, “la evidencia que encontramos estaba abiertamente disponible en internet".

Por su parte, un portavoz de Apple dijo a la publicación que la compañía confirmó que Lens Technology "no ha recibido ninguna transferencia laboral de trabajadores uigures de Xinjiang". Incluso, la compañía de la manzana aseguró que realizaron mil 142 "evaluaciones" en toda su cadena de suministro en 49 países diferentes en 2019 con la intención de hacer cumplir su Código de Conducta para Proveedores, así como sus Estándares de Responsabilidad del Proveedor. Sin embargo, se negó a especificar al Post si Lens estaba entre las empresas que había auditado.

Asimismo, vale la pena recordar que, en noviembre, el portavoz de Apple, Josh Rosenstock, dijo al Post que la compañía realizó una investigación detallada de sus proveedores en China y “no encontró evidencia de trabajo forzoso en las líneas de producción de Apple".

Por otra parte, públicamente Apple ha sido firme respecto a su postura sobre el trabajo forzoso. Su director ejecutivo, Tim Cook, testificó en una audiencia ante el Congreso, en julio pasado, en donde, entre otros temas, dicjo que “el trabajo forzoso es aborrecible. No lo toleraríamos en Apple". Cook también dijo que la empresa pondría fin a cualquier relación con proveedores que utilizaran trabajo forzado, pero el Post dice que Lens Technology es una de "al menos cinco" empresas en la cadena de suministro de Apple que presuntamente utilizan trabajo forzoso.

El tema del trabajo forzoso uigur en China ha estado en la mira en los últimos meses. El Congreso de Estados Unidos presentó un proyecto de ley a principios de 2020 que evitaría que los productos fabricados con mano de obra forzosa en la región uigur de China ingresara a su país. Y también hace responsables a las empresas de tales violaciones de derechos humanos. No obstante, medios como The Information y The Washington Post aseguran que Apple pagó para presionar al Congreso para que se diluyera el proyecto de ley. Según los informes, Nike y Coca-Cola también han estado presionando contra la legislación.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Apple ha sido criticada por sus prácticas laborales en China. Uno de los casos más sonados fueron las condiciones en las instalaciones de fabricación de Foxconn en donde, parece haber mejorado la situación en los últimos años, pero las quejas aún persisten.

También hay que decir que tanto Amazon como Tesla también han recibido denuncias de violaciones laborales y abuso de trabajadores extranjeros.

¿Qué pasa con los trabajadores?

Medios como Buzzfeed News han informado sobre posibles violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang en China.

De acuerdo con los reportes, China ha construido una gran cantidad de campos de prisioneros en los últimos años en donde sobre todo se encuentran grupos minoritarios musulmanes como los uigures quienes se ven obligados a renunciar al Islam y aprender mandarín.

Afirman además tener evidencia de más de 100 edificios de fábricas justo en el sitio de los campos de prisioneros donde podría obligar a los detenidos a trabajar.