Abuelito crea gemelo en VR para que nietos lo conozcan aunque fallezca

La tecnología avanza a pasos agigantados, y cosas que hace años se veían en películas como “Volver al Futuro” actualmente ya son una realidad, como las videollamadas.



Estos avances tecnológicos fueron aprovechados por un abuelo de 85 años quien decidió darle vida a un “gemelo holograma” dentro del metaverso, para que sus nietos y bisnietos puedan conocerlo, aunque fallezca.



Realidad Virtual para vencer a la muerte



Jerry Terrence, de 85 años, de Los Ángeles, California, escuchó por primera vez sobre la tecnología de Realidad Virtual mientras veía un programa de televisión, y se le ocurrió que podía usarla para mantenerse vivo al igual que a su historia.

Por medio de la Realidad Virtual (VR) creada en asociación entre la compañía de biógrafos Story Terrace y los expertos en metaverso de Estados Unidos 8i, el hombre realizó una serie de grabaciones con historias de su vida para que sus nietos puedan verlas en 3D cuando el ya no pueda contárselas.



"Creo que es una forma maravillosa de preservar la historia de mi familia para las generaciones futuras", dijo Terrence al medio Jam Press. "Verme así es alucinante, se siente como ver una película".



VR aprovecha la tecnología holográfica



La tecnología VR aprovecha la tecnología holográfica y los algoritmos de aprendizaje automático patentados, para dar como resultado final, que los usuarios puedan caminar y encontrarse "cara a cara” con cualquier persona, incluidos seres queridos que ya fallecieron.



En el caso de Jerry, ha utilizado el dispositivo para grabar una "cápsula del tiempo” para compartir con su familia, al puro estilo de Tonny Stark, en Avengers: Endgame, donde el super héroe deja un holograma suyo a su hija en caso de que fallezca en la pelea final con Thanos.



En los videos, se puede ver a Jerry modelado en 3D, hablando de fotos y videos de recuerdos de su vida, como si de una charla se tratara, para hacer el momento más dinámico y expresivo.



El hombre señaló que decidió adentrarse en el metaverso, para acercarse más a su familia y así “mantenerlo con vida”.



"Me hizo elegir compartir mis historias de esta manera para que mi familia pueda visualizar mi pasado, mi carrera y mis experiencias de vida en un formato emocionante e inmersivo para que puedan sentirse más cerca de mí y sus recuerdos de mí no se sientan tan distantes" dijo.



"Creo que es casi como una cápsula del tiempo, una cápsula del tiempo visual, por así decirlo, de mi historia, la historia familiar", continuó.



"Es simplemente increíble, no he visto ni he sido parte de algo así antes", agregó.



Video 3D puede verse en un visor de VR



En los estudios de captura volumétrica de 8i, Jerry estuvo rodeado por 30 cámaras para crear un activo de video 3D que se puede ver en un visor de VR.



La tecnología de 8i fusiona las imágenes capturadas por las cámaras en un solo gemelo 3D del sujeto, de modo que los espectadores pueden elegir su punto de vista e incluso caminar con su ser querido.



Para Jerry, eso significa conocer a los futuros miembros de la familia incluso después de que él se haya ido, y piensa en el producto terminado como su propia película personal.



"En general, me siento como yo", dijo sobre su gemelo virtual. “Mantiene la autenticidad de mi vida ya que las historias se sitúan en entornos 3D que reproducen mi hogar.



“No solo leerán mis palabras como en mis memorias, sino tendrán la oportunidad de verme y escucharme, es simplemente mágico”.



De hecho, creo que esto los ha acercado más a mí y me mantendrá con vida, de alguna forma, para mis nietos. ¡Fue un momento emotivo!'

