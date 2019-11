5 formas para liberar espacio en la memoria de tu Android

¿Tu celular se vuelve lento, tardas en abrir alguna función o aplicación, ya no puedes guardar fotos, no te deja tomar videos, editar, o hasta enviar mensajes porque cada vez te aparece la notificación de falta de espacio? Evita estos malos momentos con esta lista de cinco formas para liberar espacio en la memoria de tu Android, para que tu teléfono quede como nuevo.



1. Desinstalar aplicaciones sin usar.

Elimina por completo cada archivo que ya no uses. En ocasiones podemos tener archivos de hace dos, tres, hasta cuatro años que solo ocupan espacio necesario para otras cosas como fotos o videos. Esto es importante ya que algunas apps que has descargado anteriomente en tu smartphone, ejecutan procesos en segundo plano que hacen más lento tu dispositivo.





Éste es una memoria temporal que puede hacer que las aplicaciones se ejecuten más lento. Para limpiarlo, solo entra a Ajustes, Aplicaciones, selecciona la aplicación o aplicaciones que más uses y da click en “Borrar caché”.

Ahora, si quieres borrar el caché de todo tu teléfono, entra a Ajustes, Almacenamiento y elige la opción “Datos almacenados en caché”.

Si deseas hacer este mismo procedimiento por medio de una app, puedes hacerlo con CCleaner o Clean Máster.

3. “Borrar datos”.



Esta función se encuentra al lado del botón “Borrar caché”. Pero debes tener mucho cuidado si no has creado una copia de seguridad de tus archivos, ya que éste borra por completo tus fotos, conversaciones y demás archivos que tengas en tu móvil. Así que si pretendes que tu celular quede como de fábrica, ésta es la mejor, pero guarda tus archivos con antelación.

Si por error eliminaste algún archivo importante, exiasten erramientas como Dr. Phone que te ayudan a recuperar tus documentos, sin embargo debes utilizar lo menos posible tu dispositivo para evitar reescribir demasiado la memoria de tu teléfono y recuperar más facilmente tus archivos.



4. Subir los archivos a la nube.



Para esta función, puedes elegir programas como Dropbox, Google Drive o OneDrive los cuales se sincronizan con tu teléfono. Todos tus materiales se almacenarán en la nube y podrás llegar a ellos cuando lo desees.



5. Programar descargas de WhatsApp.

Esta aplicación es una de las más ejecutadas en el mundo. Cuando la instalas en tu celular, por default descarga todos los materiales que recibes en tus chats y eso provoca que ocupe mayor almacenamiento en tu celular. Puedes evitar que la app descargue automáticamente el contenido multimedia que te envían tus contactos con tan solo entrar a Ajustes, Chats y llamadas, Descarga automática y desactiva tanto con WiFi como con tus datos móviles.

