Con el acceso a las notificaciones 3D y la tecnología de vista aérea, los nuevos dispositivos de videocámaras pretenden ganar terreno en los hogares mexicanos, que cada vez, adoptan estas soluciones de seguridad para convertirlas en casas inteligentes.



Mexicanos cuentan con algún dispositivo de seguridad en el hogar



De acuerdo a una encuesta que realizó la empresa Ring, una compañía que ofrece soluciones en seguridad en los hogares, reveló que el 21% de los mexicanos, tiene instalado un dispositivo de seguridad en su hogar, entre ellos se encuentra que el 44% cuenta con una cámara de seguridad en su casa, el 16% un video portero, el 7 % tiene un sistema de automatización de portones, chapas inteligentes, herrajes de seguridad y sistemas de monitoreo.

“Hay un crecimiento de seguridad inteligente y eso nos parece que es algo para remarcar, sabemos que el tema de inseguridad es algo que atraviesa todo Latinoamérica, pero estamos viendo que dentro esa configuración o esa intención de volver a la casa más inteligente está directamente relacionada con una problemática de la inseguridad”, dijo Bruno D´Alleva, Director de Ring para México y América Latina



Incluso, para aquellos mexicanos que aún no cuentan con estas soluciones muestran un deseo de incorporarlas en sus hogares, no sólo para temas de seguridad, sino vigilar a sus mascotas y supervisar a los adultos mayores.



“Nuestra misión es ayudar a que las comunidades y los vecindarios sean más seguros”, señaló Bruno.



Además, la compañía propiedad de Amazon, prevé que se aproxima una etapa donde los los usuarios comenzarán adoptar estos dispositivos como los asistentes de voz, las cámaras, los videos timbres, las chapas inteligentes, los focos inteligentes y los combinarán de acuerdo a las necesidades de cada hogar.



Desde su llegada en 2016, la compañía Ring, asegura que mantienen un crecimiento sostenido, debido a que tienen una obsesión con respecto a la privacidad y a la protección de los datos de sus usuarios.



“Todos los dispositivos Ring tienen la opción de guardar en la nube encriptada todos los datos, estamos hablando de encriptación a nivel bancario, incluso, sólo los usuarios tienen acceso a sus videos, ni la compañía, sólo ellos, pueden eliminar los videos, compartirlos y guardarlos”, destacó.



Video cámaras con detección de movimiento 3D y mapeo aéreo.



De acuerdo a la compañía, los dispositivos Ring no tiene una actitud pasiva, cuentan con la capacidad de poder hablar y escuchar a las personas. Además, poseen visión nocturna, sensor de movimiento y en su mayoría de las videocámaras disponen de una sirena de alarma.



Ahora, entre su portafolio de productos sobresalen aquellos con tecnologías más avanzadas que ofrece soluciones exclusivas, por ejemplo, las notificaciones 3D y la vista aérea o panorámica.



Los equipos con detección de movimiento 3D utilizan la tecnología radar para identificar la distancia de un objeto, de modo que la cámara solo comienza a grabar cuando alguien se encuentra dentro del rango correspondiente.



Incluso, el usuario podrá personalizar las zonas de movimiento y activar la grabación de vídeo únicamente cuando alguien entra en las zonas de movimiento que haya definido.



Por otro lado, la vista panorámica permite disfrutar de una vista de mapa aéreo de los eventos de movimiento que se producen alrededor de casa y ver claramente el camino que siguen los visitantes cuando acuden a tu propiedad.



Según la compañía, la vista panorámica trackea movimientos, trayectos, pero no personas individuales ni hace registro o identificación de rostros, y que sólo es posible establecerse al interior de la propiedad de cada usuario, dentro de una zona establecida, no hace el seguimiento en la vía pública.



En México, los únicos modelos disponibles que tienen estas funciones avanzadas se encuentran Video Doorbell Pro 2 y Floodlight Cam Wired Pro.

