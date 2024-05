Aprender sobre inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una necesidad. Con el lanzamiento de nuevas plataformas y herramientas impulsadas por esta tecnología resulta importante entender cómo funcionan y cómo podemos aprovecharlas en la vida académica o laboral

No necesitas ir demasiado lejos, pues destacadas universidades y compañías tecnológicas ofrecen varios cursos para adentrarte a la industria de la IA. ¿Lo mejor? Son gratuitos.

Cursos gratuitos para aprender sobre IA

Cursos de IA de la Universidad de Harvard

Harvard tiene varios cursos sobre inteligencia artificial que pueden interesar tanto a los usuarios que están dando sus primeros pasos en el campo, así como aquellos que prefieren expandir su conocimiento.

Foto: captura de pantalla

De todo su catálogo, algunas opciones gratuitas son un curso para aprender a usar Python, conocimientos básicos sobre la ciencia de datos, así como el desarrollo de apps de TinyML.

Revisa más detalles aquí.

Inteligencia artificial

Es realizado por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido por sus siglas en inglés como MIT. El curso está enfocado en la adquisición de conocimientos para la resolución de problemas con ayuda de la IA.

Así que si buscas entender cómo aprovechar esta tecnología para encontrar soluciones actuales, este curso es para ti.

Consulta más información aquí.

Machine Learning (ML)

La Universidad de Stanford y DeepLearning.AI colaboraron para crear esta especialización dividida en tres cursos, ideal para principiantes en el tema. La idea es que aprendan sobre el aprendizaje automático y cómo aplicarlo para la resolución de problemas reales.

Conoce más sobre el curso aquí.

Google AI for Anyone

Si has intentado estudiar IA y no lo has conseguido, este curso gestionado por Google será tu salvación. Es ideal para principiantes, pues se plantea la idea que cualquiera pueda aprender sobre esta tecnología. Por lo que no necesitas conocimientos sobre matemáticas, informática, entre otros.

Foto: captura de pantalla

El curso se enfoca en IA y ML. Aprenderás sobre la aplicación y la programación de la inteligencia artificial, así como los diversos tipos de aprendizaje automático.

Está disponible en la plataforma de edX.

Fundamentos de IA para todos por IBM

Se trata de una especialización impulsada por IBM. Está compuesta por cuatro cursos en los que entenderás los fundamentos de la IA, así como explorar el aprendizaje automático, aprendizaje profundo y redes neuronales.

De igual forma, podrás conocer cómo funcionan los chatbots y cómo crearlos. En el proceso podrás utilizar la plataforma IBM Watson.

Accede al material a través de Coursera.

Inteligencia artificial por el Instituto de Tecnología de Georgia

Se trata de una opción para aquellas personas que desean adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial. A través de este curso gratuito conocerás los fundamentos de la IA, así como aprender a programar en Python para resolver diferentes tipos de problemas.

Foto: captura de pantalla

Está disponible en la plataforma de Udacity.

Big data, inteligencia artificial y ética

¿Quieres conocer más sobre la famosa big data? Este curso te mostrará un panorama sobre ella, así como su relación con la IA y los aspectos éticos de su uso.

Está disponible en Coursera.

Machine Learning e inteligencia artificial

Es un curso gestionado por Amazon Web Services que busca que los participantes entiendan cómo aprovechar el machine learning, la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo en el ámbito tanto laboral como empresarial.

Foto: captura de pantalla

Consulta más detalles aquí.

Fundamentos del aprendizaje automático

¿Estás interesado en el aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning? En Coursera puedes encontrar este curso creado por la Universidad de Washington. Se divide en 7 módulos en los que los participantes adquirirán los conocimientos esenciales a través de casos prácticos.

Puedes checar más detalles aquí.

Introduction to AI

A diferencia de otros cursos de este listado, se requieren conocimientos previos de programación en Python, por lo que es recomendable para aquellos usuarios que buscan desarrollarse en esta industria.

Foto: captura de pantalla

En él aprenderás sobre IA y cómo usarla para resolver problemáticas a través de ejercicios que se te facilitarán a lo largo de las ocho semanas que dura este curso organizado por Intel. También habrá oportunidad de conocer el aprendizaje supervisado y el aprendizaje profundo.

Consulta más información aquí.

