Más Información
Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz por lluvias; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice
Defensa despliega maquinaria pesada en Plan DN-III-E por intensas lluvias; trabaja en Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla
"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias
Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos
Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; estos son los puntos claves que destacó
Esta semana las calles cuentan historias duras y otras que solo pasan en México: Crece el número de menores detenidos por narcomenudeo, mientras la ayuda llega a comunidades golpeadas por las lluvias entre la desesperación y el lodo. Israel canta victoria, pero aún espera el regreso de sus rehenes. En el Auditorio Nacional, un accidente apaga por un momento el rock de El Tri, y para cerrar con algo más amable, una boda se roba internet… gracias a las botargas del Dr. Simi.
Noticias serias, absurdas y virales — todo en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!