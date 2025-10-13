Esta semana las calles cuentan historias duras y otras que solo pasan en México: Crece el número de menores detenidos por narcomenudeo, mientras la ayuda llega a comunidades golpeadas por las lluvias entre la desesperación y el lodo. Israel canta victoria, pero aún espera el regreso de sus rehenes. En el Auditorio Nacional, un accidente apaga por un momento el rock de El Tri, y para cerrar con algo más amable, una boda se roba internet… gracias a las botargas del Dr. Simi.

Noticias serias, absurdas y virales — todo en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!