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Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Cese al fuego entre EU e Irán por dos semanas en medio de la tensión global. En México, la UIF asegura que el bloqueo de cuentas no es político, sino una medida contra el crimen. El caso del suero vitaminado suma ya ocho víctimas, mientras Pemex denuncia a la anfitriona de un polémico XV años por presunto enriquecimiento. Y en Sinaloa, una historia que da esperanza: encuentran con vida a un segundo minero tras 13 días atrapado. Dale play y... ¡Entérate!
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