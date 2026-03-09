Más Información

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

UNAM condena bloqueo de EU contra el gobierno de Cuba; llama a respetar la autodeterminación de los pueblos

Camiones estacionados, al asedio de los ladrones

Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos

Farderos, dolor de cabeza para comercios

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: revelaciones sobre cómo "El Mencho" buscaba controlar un corredor clave para el tráfico de cocaína y precursores químicos. En el marco del "8 de marzo", miles de mujeres marcharon para exigir un alto a los feminicidios y a la violencia de género. Además, los "farderos" se convierten en el azote de los comercios de CDMX, con un promedio de "135 robos al día". En el panorama internacional, la tensión en Medio Oriente provoca un "disparo en los precios del petróleo" tras el conflicto con Irán, mientras ese país también enfrenta un momento clave con la "elección de un nuevo Ayatola". Y en temas de cultura y justicia, Sasha Sokol habla a cuatro años de haber denunciado a Luis de Llano, señalando que aún no ha recibido la disculpa pública que esperaba.

Un repaso claro y directo por las noticias que están dando de qué hablar. 📰🎙️ Dale play y... ¡Entérate!

