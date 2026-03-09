Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: revelaciones sobre cómo "El Mencho" buscaba controlar un corredor clave para el tráfico de cocaína y precursores químicos. En el marco del "8 de marzo", miles de mujeres marcharon para exigir un alto a los feminicidios y a la violencia de género. Además, los "farderos" se convierten en el azote de los comercios de CDMX, con un promedio de "135 robos al día". En el panorama internacional, la tensión en Medio Oriente provoca un "disparo en los precios del petróleo" tras el conflicto con Irán, mientras ese país también enfrenta un momento clave con la "elección de un nuevo Ayatola". Y en temas de cultura y justicia, Sasha Sokol habla a cuatro años de haber denunciado a Luis de Llano, señalando que aún no ha recibido la disculpa pública que esperaba.

Un repaso claro y directo por las noticias que están dando de qué hablar. 📰🎙️ Dale play y... ¡Entérate!