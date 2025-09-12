Esta semana ponemos la lupa en la Selección Mexicana, que disputó dos amistosos frente a potencias asiáticas en pleno ascenso. El balance no es del todo trágico, pero tampoco nos sobran motivos para ilusionarnos con el Tri.

Además, se viene el Clásico Nacional: América vs. Chivas. Las estadísticas ponen al Rebaño como víctima, pero cuidado, porque la historia nos ha enseñado que en estos partidos siempre hay espacio para las sorpresas.

Y cerramos con boxeo de alto calibre: la previa de Canelo Álvarez contra Terence Crawford, un combate que podría ser el mayor desafío de los últimos años para el campeón mexicano.

No te lo pierdas, ya está disponible el nuevo episodio de Línea de Fondo.