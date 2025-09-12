Más Información
Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Matías
La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum
En 2015 devolvió 42 mil pesos, ahora ayudó a abuelita tras explosión en puente La Concordia; él es el policía Ángel Soriano
Esta semana ponemos la lupa en la Selección Mexicana, que disputó dos amistosos frente a potencias asiáticas en pleno ascenso. El balance no es del todo trágico, pero tampoco nos sobran motivos para ilusionarnos con el Tri.
Además, se viene el Clásico Nacional: América vs. Chivas. Las estadísticas ponen al Rebaño como víctima, pero cuidado, porque la historia nos ha enseñado que en estos partidos siempre hay espacio para las sorpresas.
Y cerramos con boxeo de alto calibre: la previa de Canelo Álvarez contra Terence Crawford, un combate que podría ser el mayor desafío de los últimos años para el campeón mexicano.
