Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Vinculan a proceso a militar por abuso sexuales contra menor en Quintana Roo; lo acusan de privación de la libertad y lesiones

Noroña denuncia “campañón” en su contra de los medios para destruirlo; “no van a poder”, advierte

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Elección judicial pasará a la historia, insiste Sheinbaum; celebra que ahora "los tres poderes responden al pueblo"

Marchan por cese de la violencia y restitución de la paz en Sinaloa; “Dios los acompaña”; obispo de Culiacán

Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos; autoridades de BCS iniciaron operativo e investigación

Rescatan a padre buscador de Zacatecas privado de la liberad; realizaron despliegue terrestre y aéreo para localizarlo

Hoy en : sí hay carnita (y no solo en la parrilla)

Sheinbaum lanza un plan para producir carne en México… ¿se va a hacer la carnita asada o qué? Además:

La aduana va con todo y pide 200 órdenes de aprehensión por huachicol

Harfuch reporta la detención de 14 personas por contrabando de combustible

El Vaticano canoniza a Carlo Acutis, el primer santo millennial (sí, el de los tenis)

Tequisquiapan refuerza medidas por lluvias y desfogue de la presa Zimapán

Y Ricky Martin hace historia en los VMAs 2025 con el primer Latin Icon Award (y J Balvin lo homenajea)

Noticias con sazón, sin rodeos y con buena vibra.

Dale play y ¡Entérate!

