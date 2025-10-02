Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: un nuevo golpe al huachicol que ahora salpica a un empresario estadounidense, anuncian un “gran proyecto” contra inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa (que promete más que una cubeta nueva), y nos despedimos de Jane Goodall, la mujer que revolucionó la manera en que entendemos a los animales. Además, la ICE manda mensaje a los fans de Bad Bunny rumbo al Super Bowl: ojo, no solo habrá perreo en el medio tiempo, también agentes migratorios. Y cerramos con pánico en un centro comercial tras un intento de asalto que terminó en balacera. Dale play y... ¡Entérate!