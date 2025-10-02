Más Información

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer el caso; "se requieren respuestas investigativas a la altura del crimen", dice

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer el caso; "se requieren respuestas investigativas a la altura del crimen", dice

“Soy un pésimo neoliberal”: Secretario de Hacienda ironiza durante comparecencia en el Senado

“Soy un pésimo neoliberal”: Secretario de Hacienda ironiza durante comparecencia en el Senado

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Bomberos de CDMX tendrán unidad de rescate acuático

Bomberos de CDMX tendrán unidad de rescate acuático

Grieta en Puente de la Concordia ya se encuentra “completamente cubierta”, asegura Secretaría de Gestión Integral del Agua

Grieta en Puente de la Concordia ya se encuentra “completamente cubierta”, asegura Secretaría de Gestión Integral del Agua

Hoy, en : un nuevo golpe al huachicol que ahora salpica a un empresario estadounidense, anuncian un “gran proyecto” contra inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa (que promete más que una cubeta nueva), y nos despedimos de Jane Goodall, la mujer que revolucionó la manera en que entendemos a los animales. Además, la ICE manda mensaje a los fans de Bad Bunny rumbo al Super Bowl: ojo, no solo habrá perreo en el medio tiempo, también agentes migratorios. Y cerramos con pánico en un centro comercial tras un intento de asalto que terminó en balacera. Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses