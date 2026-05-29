Morena y sus aliados aprobaron una reforma para agregar una nueva causal de nulidad electoral: la intervención o injerencia extranjera cuando influya en los resultados de una elección. La idea suena razonable. ¿Quién podría estar a favor de que un gobierno extranjero meta la mano en una elección mexicana? Pero, el problema no es el encabezado sino en la letra pequeña. Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista, nos habla al respecto.

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