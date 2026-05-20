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De inversión estrella a proyecto frenado. De anuncio de desarrollo a caso emblemático de presión ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente anunció que el proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean no será aprobado. Esto llega cuando se discute una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Gemma Santana, estratega socioambiental, nos habla al respecto.

En otros temas: Estados Unidos ya no ve al terrorismo solo en Medio Oriente: ahora también lo vincula con el narcotráfico / El brote de ébola en África enciende alertas internacionales, a semanas del arranque del Mundial 2026 / Primero fue Trump. Ahora Putin llega a China.

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