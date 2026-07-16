Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, acusó directamente a su antecesor, Jaime Bonilla, de haber organizado un acercamiento con falsos contactos estadounidenses y tenderle una trampa para grabarla y desacreditarla políticamente. ¿Por qué una gobernadora recibió en oficinas públicas a personas que no se identificaron, aceptó hablar con ellas de posibles cargos y llegó a ofrecer lo que conocía de las mesas de seguridad? Adela Navarro, directora general del Semanario ZETA, nos habla al respecto.

En otros temas: Lo tuvieron, lo dejaron ir. Eso admite la Fiscalía General de la República sobre el piloto que llevó a “El Mayo” a Estados Unidos/ Definida la final del Mundial 2026. Argentina y España cara a cara el próximo domingo.

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