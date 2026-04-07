El informe sobre desapariciones forzadas de la ONU generó enojo del Gobierno federal, no contra el delito sino contra el informe mismo. Pero ¿qué es lo que realmente dice la ONU? Guillermo Valdés, socio de GEA y exdirector del Cisen, nos habla al respecto. En otro tema: ¿Qué ha pasado en la guerra en Medio Oriente?

Únete a nuestro canal