Entre lluvias, tiburones y acusaciones, el episodio de hoy viene cargado. Sheinbaum y Adán Augusto aseguran que no hay fuego amigo, pero las filtraciones arden como memes en WhatsApp. Además: sentencian a “El Haza” por el atentado contra Ciro Gómez Leyva, mientras Neza nada de a gratis con tremenda inundación. Petro le dice a Trump que ya merece cárcel, un tiburón muerde al biólogo Mauricio Hoyos en Costa Rica y Soda Stereo prepara un regreso épico con la presencia inédita de Cerati. Dale play y... ¡Entérate!