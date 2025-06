Tambores de combate

Indefendibles. A Irán se les acusa de apoyar a varias organizaciones alineadas con su ideología chií. Entre ellas destacan Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen, Kata'ib Hezbollah en Irak, los palestinos de Hamas y la Yihad Islámica, además, los Quds, una unidad élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Se afirma, son el canal directo de sostén militar, financiero y estratégico de estos perversos, lo que a la postre ha germinado en profundas tensiones geopolíticas en la región.

Grupos que le restan paz al mundo, su radicalismo es fuente constante de conflicto al grado de que, paradójicamente, asesinan en nombre de Dios; el odio y desprecio a los que piensan diferente es su credo, no se tientan el corazón para cometer homicidios en masa matando niños, mujeres y ancianos; por eso la urgencia de reducirlos en beneficio del orbe.

El pasado sábado los norteamericanos efectuaron la primera incursión en la zona. El nivel de sofisticación evidenció la magnitud del poderío de la potencia. Aviones de última generación, indetectables a los radares, volaron por más de 32 horas (ida y vuelta), reabasteciéndose en el aire y bombardearon con precisión ‘quirúrgica’, usando armas que solo ellos tienen. Son la fuerza global hegemónica, indiscutible, no hay más. Nadie metió las manos, ni siquiera China o Rusia.

A las instituciones multinacionales no se les ve, han quedado en desuso, no son tomadas en cuenta, sus acciones se limitan a mera diatriba carente de solución. De nada sirve llamar a la concordia si se vive al acecho de peligrosos desalmados que sin piedad nos ven como simples objetivos en su siniestra lucha sinrazón. El mensaje que deja la irrupción es claro, conseguir la tranquilidad con el uso del fuego, creando un nuevo orden en el que la prioridad no es la industria de la guerra sino del dinero.

En este contexto, ¿cuáles pudieran ser las afectaciones?

Se argumenta que a esa fiesta no somos invitados, que es pleito exclusivo de los vecinos; falso, son nuestros principales aliados económicos, dependemos de las exportaciones que les hacemos, de las remesas que nos mandan y de la buena comunicación comercial; guste o no, lo que les atañe nos importa, no nos son ajenos.

Sí, es verdad, ni por asomo contamos con las capacidades del gigante para acompañarlos a enfrentar a sus enemigos, sin embargo, el punto sería abandonar al menos, en el discurso, el amilanado gris papel que nos distingue. Si bien la soberanía lo permite, lo mercantil nos obliga, máxime teniendo la casa de cabeza en permanente crisis de seguridad, pretexto perfecto para que los norteños entren a arreglar lo que no hemos podido hacer en décadas.

Históricamente, actuamos distantes en sus peleas, pero cercanos cuando de riqueza se trata. Esa ambigüedad puede tener un alto costo, la indiferencia del omnipotente acaba con cualquiera. Nadar de muertito articulando viejas fórmulas diplomáticas nos posicionan dentro del marco de la indefinición. Jugarla con quien tantas cosas nos unen sería la mejor rúbrica y de paso recibir ayuda para apaciguar a los terroristas mexicanos que se escudan bajo el alias de cárteles.

Vendrán tiempos aciagos en los que se exigirá saber de qué bando estamos.

Abogado. @VRinconSalas