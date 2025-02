Contra la pared

La cuenta es regresiva. No se trata de si ocurrirá o no, sino cuándo. El ambiente está enrarecido: vuelos espías a la vista, Estados Unidos, ahora también Canadá, declaran a los delincuentes mexicanos terroristas. El ‘Mayo’, último jefe que queda del cártel sinaloense, exigiendo su repatriación bajo amenaza de desestabilizar el sistema ¿pues qué tanto sabe? ¿hasta dónde se metió? Luego, la reacción de Sheinbaum fue equívoca al revelar que le solicitó al Fiscal General su intervención con el argumento de que pisotearon los derechos de un nacional e incluso, puso en duda si se le siguió el debido proceso. En su diatriba pasa por alto la colosal capacidad criminal del peticionario, ni más ni menos a quien se estima el mayor factor de violencia y operación, solo como prueba, la supuesta reunión en donde lo capturaron se sospecha que acudió un gobernador y un diputado electo a la postre asesinado. El colmo es que el condecorado abogado de Zambada apunta a que es cercano a la 4T, aparece en fotografías al lado de una alegre Presidenta. Así concluyó otra desastrosa semana del sexenio.

Objetivamente, no hay rastros, evidencias o indicios, de que la Doctora tenga vínculos con las organizaciones del inframundo, pero es imposible afirmar lo mismo de muchos. ¿Qué fuerzas son? A ciencia cierta no lo conocemos, surgen pistas que dejan huella en dirección a influyentes personajes de todos los ámbitos, pensaron que el dinero sucio no los mancharía y erraron. Lo extraordinario es que, en lugar de externar su complacencia por la alimaña que le quitaron, la morenista, modela una actitud sombría, de aflicción, basta verla en sus descafeinadas matutinas.

Se nos ha pretendido distraer con el tema económico y los aranceles por negociar. Se desvía la atención noticiosa con entretenidas peroratas de sesudos políticos ‘expertos’ en finanzas, su retórica es uniforme: de que el peso se devaluará, si perderemos empleos o que el capital se irá, evadiendo el problema de la brutal presión Trumpista por la persecución policiaca de la que se habla abiertamente en los medios independientes e inversamente se minimiza en el discurso oficial y en su prensa alidada.

Es un acto de irresponsabilidad. El significado central de la Patria es su soberanía, el irrestricto respeto a la condición republicana de división de poderes, la legalidad y consecuentemente la concordia. Olvidan que la fragilidad de cualquiera de estos valores es fruto de la injerencia de los malhechores, y que el concierto global mostrará su intranquilidad. Ignoran que, haciendo uso de sus propias legislaciones, las potencias abrirán paso a incursiones punitivas, simple, vendrán furtivamente y se los llevarán.

Es absurdo proteger lo indefendible ¿realmente la opinión pública expresó su apoyo para que nos devuelvan al capo? ¿estamos angustiados o indignados por la forma en que lo atraparon? ¿Gertz Manero tiene que dedicar su esfuerzo a tan glorioso cometido? ¿a quién le mortifica?

No se debe de luchar por causas absolutamente deslegitimadas, por el contrario, es el momento preciso, único y precioso, de que la Ejecutiva se sacuda a los obscuros miembros del hampa que manipulan municipios, estados y quizá alguna parte de la federación.

Señora, no se preocupe, no desdeñe la enorme oportunidad que se presenta para consolidar el régimen que ofreció: auténticamente dirigido por la primera mujer y en paz. Cambie el rostro y sonría ante la ocasión que a otros aterra.

Abogado

@VRinconSalas