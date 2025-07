Calma chicha

Son variados los acontecimientos que se deben de valorar de manera conjunta, en principio, la declaratoria de que los cárteles son terroristas, luego, drones norteamericanos, según afirmaron ‘sobre aguas internacionales del Mar de Cortés’, después, el vuelo misterioso del ‘Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, con el que culminó con el arresto de ambos por la DEA. Curiosamente, semanas posteriores, 17 familiares de ‘El Ratón’ cruzaron la frontera con maletas, se mudaban, evidenciando algún acuerdo con el criminal.

No paran aquí los destellos, Sinaloa de Rocha Moya en guerra incontrolable, ya son centenas de asesinados sin que se advierta alcanzar la paz que anhelan los culichis, no importa qué fuerza armada arribe, no las respetan, se les reta, con terribles resultados, muertos por todos lados y la sensación de que se perdió el mando político en manos de la delincuencia.

Sumado a los sucesos, quizá planeados, no se puede olvidar a los especialistas en crear conflictos y escalarlos, persiste la violencia en buena parte del país, no hay entidad que se escape, lo que revela la penetración de las bandas en la estructura del sistema, de hecho, no causó sorpresa la imputación al exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, es lo común.

A diario nos enteramos de levantamiento de inocentes, enfrentamientos y ejecución de funcionarios municipales y a esto un ingrediente nuevo: la sofisticación descubierta, Ci Banco, Intercam y Vector, apuntadas por el Departamento del Tesoro como fuente de blanqueo de capitales, el sector financiero zarandeado, bastó que el dedo flamígero del norte las señalará para que fueran pulverizarlas. El tema no se circunscribe a estás, sino cuántas son las que se encuentran involucradas.

El cierre, si es que lo es, el discurso de Trump aseveró que, ‘las autoridades mexicanas están petrificadas, hay que hacer algo’. Así o más claro.

Previo a la incursión de una potencia se maquina la narrativa: la identificación del objetivo, la maximización del problema, acciones propagandísticas que justifiquen las medidas de poder y por último las maniobras, es lo que sigue.

En la región, geopolíticamente no pesamos, estorbamos. ¿Cómo alinear al México bárbaro? El acometimiento es cercano y el revire adoptado por la Presidenta Sheinbaum, centrado en el argumento patrio, la defensa de la soberanía y la sumisión al derecho convencional es incomprensible para el gobierno de las barras y las estrellas que reclama décadas de tolerancia, contubernio, corrupción e impunidad. Lo que se produce aquí los mata allá y ante esto las nociones legales no los detienen, máxime si sufren de forma directa los efectos del descuido.

La ruta luce complicada, no imposible, pero requiere talento avezado y parece que no aflora o está cegado por la obstinada posición de hacer oídos sordos a las acusaciones graves que sugieren a personajes de peso en negocios sucios.

A su tiempo, los amos del reino cambian, sus ciclos se ven acortados por sus propias decisiones. Los intocables pronto serán perseguidos, es un proceso natural de recomposición que nos beneficia, lo peor, ocurrirá a un alto costo para la República, la que por cierto luce debilidad extrema.