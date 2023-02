Comité a modo

Sin atender las propuestas de la oposición, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM, impusieron en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el nombramiento de los tres representantes que le corresponden para la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE).



La Jucopo designó a Andrés Norberto García Repper Favila, Enrique Galván Ochoa y Evangelina Hernández Duarte; quienes se suman a Maite Azuela Gómez y Sergio López Ayllón, por parte del INAI; y a Ernesto Isunza Vera y Evangelina Mondragón González, representantes de la CNDH.



El Comité es el órgano responsable de recibir la lista de quienes aspiren a ser consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de evaluar su idoneidad y el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales; en este caso para efecto de la elección de quienes sustituirán a Lorenzo Córdova Vianello, actual Consejero Presidente; Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, quienes terminan su encargo el 4 de abril de 2023.



El actual proceso de integración del CTE ha estado plagado de irregularidades. En principio, porque la CNDH tuvo que sustituir a María del Socorro Puga Luévano, quien es experta en yoga de la risa, pero no tiene ninguna formación académica ni experiencia en materia electoral, quien había sido propuesta en primera instancia.



Después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo inicial de la Cámara de Diputados relativo al proceso de designación de consejerías del INE porque, en su consideración, establecía una intervención inconstitucional de la Jucopo en torno a las tareas del Comité, no garantizaba la paridad y no distinguía entre el cargo de consejero o consejera presidente y el cargo de consejero electoral.



Ahora, la Jucopo incurre de nuevo en irregularidades al nombrar en el CTE a personajes claramente afines al Presidente de la República y a su partido. Repper Favila fue representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas en la última elección para gobernador y asesor jurídico de la bancada morenista en el Congreso de esta entidad. Galván Ochoa fue redactor de la frustrada constitución moral impulsada por López Obrador y Hernández Duarte se desempeñó como Directora de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional. Es evidente que conformó un Comité a modo.



Las imposiciones de la mayoría en la Cámara de Diputados perfilan un mal augurio en el resultado de la actual elección de las y los nuevos consejeros del INE. Dista mucho del contexto en el que fueron electos, en julio de 2020, las y los últimos Consejeros del Instituto. Como Coordinadora del GPPRD me enorgullece haber formado parte de este proceso que resultó inédito por su transparencia, porque dio certeza a la ciudadanía, garantizó la paridad y constituyó el triunfo de la legalidad sobre la arbitrariedad.



En su perverso plan por controlar el INE rumbo al proceso electoral de 2024, López Obrador y Morena buscan por todos los medios posibles descarrilar el nombramiento de las y los consejeros y obligar a que sean designados por insaculación a partir de quintetas armadas para favorecer a la 4T. Pero se equivocan, la tómbola no sustituye a la democracia. Olvidan, además, que en las elecciones la última palabra la tienen las y los ciudadanos.