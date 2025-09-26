El espejismo de Trump en Ucrania: ¿Apoyo o evasión?

Donald Trump sorprendió esta semana con un aparente giro en su posición frente a la guerra en Ucrania. En el marco de la Asamblea General de la ONU el presidente de Estados Unidos afirmó que Ucrania podría "recuperar todo el territorio perdido desde la invasión rusa de 2022", incluso "ir más allá", siempre que cuente con el respaldo de la Unión Europea (UE). A primera vista, parece un giro audaz hacia el apoyo a Volodímir Zelenski, un contraste con la humillación que le infligió en febrero en la Casa Blanca, cuando lo acusó de no poder ganar la guerra. Pero este optimismo súbito, huele más a espejismo que a compromiso. A una estrategia para desentenderse de sus promesas de paz y trasladar la responsabilidad del conflicto a Bruselas.

En un mensaje en Truth Social, Trump precisó: "Tras entender la situación militar y económica de Ucrania y Rusia, y viendo los problemas económicos que esto causa a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y ganar toda Ucrania de vuelta en su forma original". La frase clave aquí es "con el apoyo de la Unión Europea". No es un cheque en blanco de Washington, sino un pase de estafeta. Trump parece delegar a Europa la responsabilidad de sostener a Ucrania, mientras Estados Unidos, bajo su mando, se desentiende.

Conviene recordar que, desde que asumió el poder en enero de 2025, Trump ha sido un crítico constante del apoyo estadounidense a Kiev y le ha recortado la ayuda militar: envíos pausados, paquetes congelados y propuestas recurrentes de que Ucrania ceda territorios como Crimea o el Donbás para lograr un alto el fuego. Su promesa de campaña de resolver el conflicto en "24 horas" se ha diluido en gestos contradictorios: amenazas de sanciones a Rusia seguidas de cumbres cordiales con Vladimir Putin, como la de Alaska en Julio. El mensaje de fondo es claro: Washington bajo Trump no cargará con los costos de la guerra. Este vaivén genera una pregunta inevitable: ¿es este "giro pro-Ucrania" un cambio genuino o una maniobra para evadir responsabilidades?

Este cambio llega además, en un momento de máxima tensión: el 16 de septiembre, drones rusos irrumpieron en el espacio aéreo polaco, el primero derribado en territorio OTAN. Le siguieron violaciones en Estonia el 19 de septiembre (tres MiG-31 por 12 minutos), Dinamarca y Noruega el 22-23 (drones que paralizaron aeropuertos) y Dinamarca nuevamente el 25 (cuatro aeropuertos cerrados por "ataques híbridos"). Rusia niega intencionalidad, pero Zelenski y líderes europeos lo ven como una estrategia para disuadir la ayuda a Kiev.

Donald Tusk, con la claridad de quien vive en el flanco vulnerable de Europa, no se deja engañar. "Mejor la verdad que las ilusiones", escribió, advirtiendo que tras el optimismo de Trump se esconde un plan para descargar en la UE los costos políticos, económicos y militares de la guerra. Tusk sabe que Ucrania, enfrentada a una Rusia con superioridad artillera de 6 a 1, no puede recuperar territorios sin un apoyo sustantivo de Occidente, especialmente de Washington.

Estas provocaciones exponen las grietas de la OTAN que sigue apareciendo fragmentada y desgastada; el mensaje erosiona la cohesión transatlántica. Mientras tanto Polonia y los países bálticos exigen respuestas firmes, Alemania aboga por contención. Trump, por su parte, sugiere derribar jets rusos, pero condiciona sanciones al Kremlin a que la UE renuncie al petróleo ruso, un ultimátum que suena más a retórica que a estrategia. Su oferta de vender armas a la UE para redirigirlas a Ucrania refuerza la percepción de Tusk: Washington quiere desentenderse, dejando a Europa como responsable en la primera línea.

Trump apuesta a que, gane o no Ucrania, él ya habrá transferido la carga a Europa. Pero si Kiev, el costo no será solo ucraniano: será el debilitamiento de la confianza mutua entre Europa y Estados Unidos. En ese escenario, Putin no necesitaría más victorias militares: la fractura transatlántica sería su mayor triunfo.

