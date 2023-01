El Metro de la CDMX

Agradezco a EL UNIVERSAL la oportunidad de expresar mis ideas, propuestas y reflexiones para construir la nueva capital.

El Metro de la Ciudad de México, inaugurado el 4 de septiembre de 1969, y construido por los mejores ingenieros y arquitectos mexicanos, llegó 100 años después del primero que se construyera en Londres, en 1863. Es un transporte de movilidad social que todavía tiene mucho que dar. Cuenta con cuatro características importantísimas, como pocos en el mundo: es masivo; traslada, después de la pandemia, a 5 millones de usuarios en sus 195 estaciones y sus 11 líneas (no estoy convencida de contar la 12). Cada tren o convoy está integrado por nueve vagones que dan servicio a mil 600 personas, y cuenta además con 115 estaciones subterráneas.

Ningún transporte público en la ciudad tiene esa capacidad. Es un transporte ecológico, que no produce emisiones, es eléctrico y además no contamina. Es económico y así debe seguir por ser un transporte social de la capital. Antes del abandono institucional no había forma más rápida de movilizarse de extremo a extremo en la Ciudad de México que el Metro.

Por esa razón, este gran transporte metropolitano, que nos permite comunicarnos con centrales camioneras, mercados públicos, hospitales de alta especialidad, universidades, oficinas públicas, puntos turísticos y culturales, zonas comerciales, hasta con el aeropuerto internacional, y la comunicación metropolitana requiere una revisión integral con la más alta tecnología. Para lograrlo se necesita financiamiento y con eso estoy segura de que lograríamos su modernización y crecimiento.

He insistido desde junio de 2022 (y lo sostengo) que se regrese el Fondo de Capitalidad, un recurso extra al presupuesto de la Ciudad para hacerle frente a la problemática por ser Ciudad sede de los poderes. Somos Ciudad capital desde la Constitución de 1824. Sin embargo, los diputados locales no me han escuchado, vuelvo ahora a insistir para que empecemos a trabajar en el presupuesto 2024 y logremos conseguir 5 mil millones de pesos destinados de forma extraordinaria a la emergencia que vivimos para el rescate del Metro.

Es la coyuntura para convertir una adversidad en una gran oportunidad y convocar mesas de trabajo para repensar el transporte público y la movilidad del futuro sumando las voces de expertos, universidades, embajadores de países cuyo Metro es vanguardia, y revisar las mejores prácticas internacionales.

A esta propuesta debemos sumar a los trabajadores de base y de confianza del Metro, que seguramente tienen mucho que aportar, pues no hay nadie que conozca mejor los engranes que ellos. Este también sería un trabajo coordinado con legisladores, alcaldes, presidentes municipales de la zona conurbada, autoridades locales y federales.

Como alcaldesa no puedo abstraerme de los problemas del Metro porque pasan por la alcaldía 8 de 11 líneas, todas ellas subterráneas, 25 de 33 colonias tienen alguna infraestructura del Metro en la Cuauhtémoc. Ante el llamado de los vecinos de actuar por su seguridad y protección civil, propongo dichas acciones de intervención.

Los pronósticos de crecimiento del Inegi y la Conapo plantean un crecimiento exponencial de la Zona Metropolitana hasta el 2030, esto agudizará la movilidad masiva hacia la capital, de ahí la necesidad de tomar medidas inmediatas.

Salvar el Metro, no sólo significa movernos con seguridad y dignidad sino reactivar la economía, trasladar cultura, convivencia, hacer comunidad y lo más importante de todo: salvar vidas. Por eso hago este llamamiento a actuar en conjunto para encontrar grandes soluciones ante un gran problema.

Seguiremos dialogando sobre el tema. #SandraCuevasPropone.

PD. Como muestra, propongo echar un vistazo a la experiencia del Metro de Hong Kong: es público, masivo y da ganancias.

@SandraCuevas_