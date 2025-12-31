Más Información

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

está de manteles largos, hoy cumple 88 años de edad, y los celebra feliz y sano, alejado desde hace 50 años del alcoholismo, una enfermedad que estuvo cerca de matarlo, así lo reflexionó en un mensaje que compartió con sus seguidores en Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores.

"Otro feliz año nuevo por venir, mucha alegría mucha diversión y todo eso, así que pésenla la genial, felicidades a todos por cumplir un año más. Mi único problema fue que me la pasé demasiado bien porque hoy hace 50 años que estuve cerca de matarme", recordó.

Hopkins, quien tiene más de seis décadas de carrera artística y dos premios Oscar, reflexionó cuando conducía alcoholizado y perdió el conocimiento, en ese momento supo que debía cambiar su conducta, si no, pronto moriría.

Lee también:

Anthony Hopkins desea un feliz 2026 y reflexiona sobre el alcoholismo que dejó atrás desde hace 50 años.
Anthony Hopkins desea un feliz 2026 y reflexiona sobre el alcoholismo que dejó atrás desde hace 50 años.

"Iba conduciendo y perdí el conocimiento pero en ese momento me di cuenta de que me estaba divirtiendo demasiado, se llamaba alcoholismo", reconoció.

El actor de "El rito", llamó a la reflexión a aquellos que gustan de tomar demasiado alcohol, y los invitó a elegir la vida, siempre la vida.

"Así que cualquiera que tenga el mínimo problema con beber demasiado ya sabe... Échale un ojo porque la vida es mucho mejor. Yo recibí ayuda un día como hoy hace 50 años y fue el final. Sin ser aguafiestas solo les deseo lo mejor. Elige la vida en lugar de lo contrario. Vida vida y más vida. Feliz año nuevo y una vida muy feliz".

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara luce bustier de encaje y ‘enciende’ Instagram con la tendencia

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star. Foto: AP

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

[Publicidad]