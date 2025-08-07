Menopausia y andropausia

Las hormonas sexuales son sustancias químicas elementales para la regulación de múltiples funciones biológicas y fisiológicas que participan en las características propias de la mujer y el hombre; así como en la salud física, emocional, calidad de vida, libido, embarazo, etc.

Los ESTROGENOS y la PROGESTERONA son las hormonas sexuales femeninas; así también existen bajas cantidades de testosterona producidas principalmente por los ovarios. El hombre produce mayormente TESTOSTERONA en los testículos; pero, además producen cantidades bajas de estrógenos.

La menopausia en la mujer y la andropausia en el hombre, son etapas biológicas naturales que se presentan por el envejecimiento, aunque las características y manifestaciones físicas y biológicas son diferentes en cada sexo.

1).- MENOPAUSIA

CICLOS FEMENINOS: ( MENARCA, MENOPAUSIA y POSTMENOPAUSIA )

1).- MENARCA o MENARQUIA es la primera menstruación que inicia entre los 10 y los 14 años.

2).-MENOPAUSIA es la suspensión permanente de los períodos menstruales, entre los 45 y 55 años. Cesa la ovulación, imposibilidad de embarazo y disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona.

3).-POSTMENOPAUSIA es la última etapa posterior a no presentar menstruación durante 12 meses y perdura por el resto de la vida.

FUNCIÓN DE LOS ESTRÓGENOS:

Desarrollo sexual de las diversas características físicas femeninas

Regulación del ciclo menstrual y la ovulación

Favorecen la fertilidad y el embarazo (Útero y Ovarios)

Salud ósea (Calcificación)

Protección cardiovascular

Libido

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA:

Sequedad vaginal a falta de estrógenos (Propensión a infecciones, dolor y sangrado durante el coito)

Osteoporosis (Fracturas espontáneas o traumatismos)

Piel adelgazada y con resequedad, menos grasa en piel y sudoración nocturna

Cambios de ánimo (Irritable, llanto fácil, falta de concentración)

Trastornos del sueño

Sofocos (bochornos y oleadas de calor)

Pérdida de la libido (Deseo sexual)

TRATAMIENTO :

Estrógenos vaginales (óvulos), pastillas, parches o gel, prescritos solo por médicos.

2).- ANDROPAUSIA

INICIO DE LA ANDROPAUSIA:

Inicia entre los 40 a 55 años, disminuyen las capacidades sexuales, descenso libido, problemas de erección, eyaculación y menos cantidad de espermatozoides. Sin embargo, algunos hombres de edad avanzada son fértiles y aun procrear hijos.

FUNCIÓN DE LA TESTOSTERONA:

Desarrollo de las características sexuales masculinas

Producción de espermatozoides y fertilidad

Aumento de masa muscular y fuerza

Libido

MANIFESTACIONES DE LA ANDROPAUSIA:

Fatiga

Disfunción eréctil

Afectación del ánimo (Ansiedad, depresión, irritabilidad)

Falta de energía

Caída de cabello

Disminución de la agudeza visual y auditiva

Pérdida de masa muscular (Sarcopenia) y pérdida de fuerza muscular

Aumento de grasa corporal.

Crecimiento prostático (Benigno o maligno)

Algunos adultos mayores pueden engendrar hijos.

TRATAMIENTO DE LA ANDROPAUSIA:

Testosterona (Inyección, comprimidos, parches y geles), exclusivamente bajo supervisión médica por los riesgos que su uso representa. Sin supervisión puede causar hipertensión arterial, cáncer de próstata, ataque cardiaco, daño cerebral. Llegando a ser mortal sin supervisión médica.

