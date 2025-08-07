Menopausia y andropausia

Las hormonas sexuales son sustancias químicas elementales para la regulación de múltiples funciones biológicas y fisiológicas que participan en las características propias de la mujer y el hombre; así como en la salud física, emocional, calidad de vida, libido, embarazo, etc.
Los ESTROGENOS y la PROGESTERONA son las hormonas sexuales femeninas; así también existen bajas cantidades de testosterona producidas principalmente por los ovarios. El hombre produce mayormente TESTOSTERONA en los testículos; pero, además producen cantidades bajas de estrógenos.
La menopausia en la mujer y la andropausia en el hombre, son etapas biológicas naturales que se presentan por el envejecimiento, aunque las características y manifestaciones físicas y biológicas son diferentes en cada sexo.
ESPECIALISTAS: Ginecología / Urología o andrología.
1).- MENOPAUSIA
CICLOS FEMENINOS: (MENARCA, MENOPAUSIA y POSTMENOPAUSIA)
1).- MENARCA o MENARQUIA es la primera menstruación que inicia entre los 10 y los 14 años.
2).-MENOPAUSIA es la suspensión permanente de los períodos menstruales, entre los 45 y 55 años. Cesa la ovulación, imposibilidad de embarazo y disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona.
3).-POSTMENOPAUSIA es la última etapa posterior a no presentar menstruación durante 12 meses y perdura por el resto de la vida.
FUNCIÓN DE LOS ESTRÓGENOS:
- Desarrollo sexual de las diversas características físicas femeninas
- Regulación del ciclo menstrual y la ovulación
- Favorecen la fertilidad y el embarazo (Útero y Ovarios)
- Salud ósea (Calcificación)
- Protección cardiovascular
- Libido
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA:
- Sequedad vaginal a falta de estrógenos (Propensión a infecciones, dolor y sangrado durante el coito)
- Osteoporosis (Fracturas espontáneas o traumatismos)
- Piel adelgazada y con resequedad, menos grasa en piel y sudoración nocturna
- Cambios de ánimo (Irritable, llanto fácil, falta de concentración)
- Trastornos del sueño
- Sofocos (bochornos y oleadas de calor)
- Pérdida de la libido (Deseo sexual)
TRATAMIENTO:
Estrógenos vaginales (óvulos), pastillas, parches o gel, prescritos solo por médicos.
2).- ANDROPAUSIA
INICIO DE LA ANDROPAUSIA:
Inicia entre los 40 a 55 años, disminuyen las capacidades sexuales, descenso libido, problemas de erección, eyaculación y menos cantidad de espermatozoides. Sin embargo, algunos hombres de edad avanzada son fértiles y aun procrear hijos.
FUNCIÓN DE LA TESTOSTERONA:
- Desarrollo de las características sexuales masculinas
- Producción de espermatozoides y fertilidad
- Aumento de masa muscular y fuerza
- Libido
MANIFESTACIONES DE LA ANDROPAUSIA:
- Fatiga
- Disfunción eréctil
- Afectación del ánimo (Ansiedad, depresión, irritabilidad)
- Falta de energía
- Caída de cabello
- Disminución de la agudeza visual y auditiva
- Pérdida de masa muscular (Sarcopenia) y pérdida de fuerza muscular
- Aumento de grasa corporal.
- Crecimiento prostático (Benigno o maligno)
- Algunos adultos mayores pueden engendrar hijos.
TRATAMIENTO DE LA ANDROPAUSIA:
Testosterona (Inyección, comprimidos, parches y geles), exclusivamente bajo supervisión médica por los riesgos que su uso representa. Sin supervisión puede causar hipertensión arterial, cáncer de próstata, ataque cardiaco, daño cerebral. Llegando a ser mortal sin supervisión médica.
DR. RODOLFO GÁLVEZ ESTRADA CÉDULA 787391 UNAM