Renuncia en Hacienda, mal dato para la confianza

Desde donde se le vea no es buena noticia la renuncia a la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de Rogelio Ramírez de la O, sobre todo en medio de la confrontación en curso por la que optó Estados Unidos en su relación comercial, económica y de seguridad con México.

El prestigio internacional del hasta hoy secretario de Hacienda y su buen desempeño en el cargo desde julio de 2021, cuando lo asumió para ocuparlo durante la segunda mitad del gobierno de AMLO; y a lo largo de los cinco primeros meses del de Sheinbaum que lo ratificó, eran una garantía de confianza para la inversión, aun frente a la incertidumbre en la que la pusieron las decisiones que sobre aranceles ha venido tomando Donald Trump.

Desde el punto de vista de fuentes cercanas al Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum aprovechó la nueva pausa arancelaria anunciada ayer, para finalmente aceptarle la renuncia a Ramírez de la O.

Y es que desde su ratificación en el cargo no le gustó que funcionarios de su equipo y confianza no fueran incorporados al equipo de Hacienda como él proponía. Aun así, accedió a mantenerse en el cargo hasta la presentación y aprobación del paquete económico 2025. Cumplido el plazo, replanteó su renuncia porque no se le cedió el control de la operación de rescate financiero de PEMEX, pero accedió a la petición de Sheinbaum de aguardar una coyuntura propicia.

Lo cierto, según fuentes cercanas al hoy exsecretario de Hacienda no estuvo a gusto primero con Gabriel Yorio, quien fuera subsecretario, ni con quien después lo sustituiría y ejerce el cargo hasta la fecha, Edgar Amador Zamora.

Se da como un hecho que este último, economista de la UNAM con maestría en el Colegio de México y secretario de Finanzas de la CDMX durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, será quien remplace a Ramírez de la O, aunque hasta el momento de escribir esta columna exprés también sonaba fuerte el nombre de Luz Elena González Escobar.

También economista por la UNAM con posgrados de maestría en el Colegio de México y la Universidad de Cataluña, González Escobar es la secretaría de Energía, mujer muy cercana y de todas las confianzas de la presidenta Sheinbaum, de quien fue secretaria de Administración y Finanzas mientras se desempeñó como jefa de gobierno de la CDMX.

desa/bmc