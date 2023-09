Los caminos tortuosos de Marcelo Ebrard

La decisión que tome Marcelo Ebrard en el transcurso de las próximas horas aportará claves cruciales de lo que políticamente sigue para él, pero también del devenir inmediato del partido en el poder, de su recién designada coordinadora de la defensa de la 4T y virtual candidata presidencial, y de lo que será su desempeño en las elecciones del año próximo.

Tras la victoria de Claudia Sheinbaum, la descalificación de Ebrard al método y resultado de las encuestas, el absoluto respaldo de AMLO a la exjefa de gobierno de la CDMX y su negativa a reponer el proceso interno, el excanciller reconoció que ya no tiene cabida en Morena, pero aseguró que su nombre estará en las boletas de la elección presidencial.

¿Cuáles serían las posibles vías? Una candidatura independiente o ser el abanderado de otro partido. En este último caso solo está disponible la candidatura de Movimiento Ciudadano.

Ebrard y su equipo pasaron prácticamente todo el día de ayer evaluando escenarios. El de la candidatura independiente muy presionados por el hecho de que ayer mismo venció el plazo para que los aspirantes registren ante el INE su intención de participar.

Hasta el momento de redactar esta columna, el cuarto de guerra de Ebrard no se había pronunciado oficialmente al respecto ni en el INE se sabía de su registro como candidato presidencial independiente, mientras que en restaurante y hotel “El Mayor” del centro de la ciudad de México AMLO transfería a Sheinbaum el bastón de mando de Morena.

Si el excanciller, como parece, no ha optado por el camino de una candidatura independiente (en el que debe captar casi un millón de firmas de respaldo y disponer de una estructura nacional que no tiene para poder garantizar el éxito), solo tendrá la opción de participar como abanderado de MC. No se olvide que el mandamás de ese partido, Dante Delgado ha corroborado que mantiene contacto con Ebrard y comentado a sus cercanos que es garantía de crecimiento del negocio electoral que muchos beneficios le han reportado a él y a sus seguidores.

Fuentes de su primer círculo refirieron que en los análisis de ayer también se consideró la opción de impugnar, ya sea a través del INE -por tratarse de un procedimiento partidista de selección interna- o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la encuesta y el triunfo de Sheinbaum a partir de las irregularidades cometidas a favor de la exjefa de Gobierno, de acuerdo con el equipo que se dedicó especialmente a documentarlas y que ayer fueron presentadas en un informe de treinta páginas que denuncia la participación e intervención de la Comisión de Encuestas de Morena y de funcionarios de la Secretaría del Bienestar y de otras dependencias a favor de Claudia, el conocimiento previo de secciones a encuestar por parte de su equipo, la cadena de custodia de urnas comprometida y la coacción a las personas encuestadas.

Las pruebas, por lo que se sabe, son tan firmes como las que dieron lugar a que la sala superior del TEPJF revocara el 12 de abril de 2019 la resolución de Morena mediante la que designó vía encuesta la candidatura de Luis Miguel Barbosa al gobierno de Puebla y ordenara la reposición del proceso con una normativa clara en el levantamiento del ejercicio demoscópico.

El abogado electoral que llevó el caso, Víctor León comentó a esta columna que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (Expediente: SUP-JDC-75/2019) fue promovido por el senador Alejandro Armenta Mier (entonces y ahora aspirante a la candidatura de Morena por Puebla) y que el magistrado electoral ponente fue Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Con el antecedente poblano y una vez agotadas las impugnaciones en los órganos internos morenistas, Ebrard también podría decidir seguir en el partido, impugnar, echar abajo el triunfo de Sheinbaum que cuestiona y lograr que se reponga el proceso. Se ve difícil.

Por lo pronto y sin que aún se pueda pronosticar su alcance, el daño que esta ruptura le provoca desde ya a Morena, a la 4T, a Sheinbaum y al propio López Obrador es enorme. Quienes alegan con él que está en su derecho hacen malabares inclusive con su permanencia misma en las filas ebrardistas. Muchos son funcionarios de gobierno y legisladores que empiezan a alinearse con Sheinbaum y a reincorporarse a sus labores. Pero quienes critican su proceder, defienden la encuesta y respaldan a la exjefa de Gobierno no lo bajan de traidor y lo acusan de hacer el trabajo sucio desde las tuberías al Frente Amplio por México.

Acaso por todo esto, lo que se vio el miércoles pasado en el World Trade Center durante el “descorche” de Claudia (ya no hay destape porque ya no hay tapado ni dedazo, dice AMLO) fue que al cuestionarse la legitimidad de la encuesta que empoderó a Sheinbaum, la frialdad cubrió los rostros de morenistas y aliados, quienes no reaccionaron ante un llamado a la unidad que, por lo visto no tuvo eco en ellos.

Instantáneas:

1. CRITERIOS ECONÓMICOS. La Secretaría de Hacienda tiene como plazo el día de hoy para presentar al Congreso su propuesta de paquete económico para el ejercicio 2024, el cual se integra por los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), Ley Federal de Derechos (LFD) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Datos relevantes de dichos documentos ubican a la inflación entre 2 y 4%, el tipo de cambio entre 17.45 y 17.55 pesos por dólar, entre 1.5 y 3% y el precio del barril de petróleo en 65 dólares. Los Criterios Generales de Política Económica estiman que este año el crecimiento del PIB será de 3.5% impulsado por el aumento de 9.3% de la industria de la construcción (como resultado de la obra pública en desarrollo) y de 3.7% de la inversión fija bruta que es la compra de maquinaria y equipo.

2. ¿OTRO MEXICAN MOMENT? No es declaración de la mañanera ni boletín de Hacienda, sino una opinión que comparten analistas financieros que han sido muy críticos de la 4T. Enumeran: el país ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, la venta de vehículos ha tenido un despegue sin precedente, la construcción -le daba el dato líneas arriba- anda por los cielos. Ellos consideran que se está viviendo el momento económico más importante desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio en 1993. No descartan, incluso, otro ajuste al alza del crecimiento del PIB para este año. Lo atribuyen al llamado nearshoring, esto es, acercar la producción al mayor mercado de consumo y el mayor territorio de consumo es Estados Unidos que comparte con nuestro país de más de tres mil kilómetros de frontera.

3. SUCESIÓN PUMA. El martes pasado la UNAM dio a conocer su lista de diecisiete aspirantes a dirigirla. La mayoría de los nombres ya se los habíamos adelantado aquí en este espacio. Los enumero en orden alfabético: Laura Susana Acosta Torres, Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria, Raúl Juan Contreras Bustamante, Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, Patricia Dolores Dávila Aranda, Germán Fajardo Dolci, Héctor Hiram Hernández Bringas, William Henry Lee Alardín, Leonardo Lomelí Vanegas, María Esperanza Martínez Romero, Daniel Trejo Medina, Imanol Ordorika Sacristán, Guadalupe Valencia García, Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez, Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel y Domingo Alberto Vital Díaz. Llamó la atención el registro de última hora de Sergio Alcocer Martínez de Castro quien ya había participado en 2015 en el primer proceso del que resultó rector Enrique Graue. Hizo llegar a esta columna el libro de su autoría “La UNAM: Compromiso con futuro” un certero diagnóstico de la actual situación de nuestra máxima casa de estudios, en el que hace una serie de reflexiones sobre la necesidad de repensar y poner al día a nuestra Universidad.

rrodriguezangular@hotmail.com

@RaulRodriguezC

raulrodriguezcortes.com.mx