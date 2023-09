La “casa roja”, el karma de Xóchitl Gálvez

En los primeros días de mayo de 2015, recién iniciadas las campañas políticas por las entonces jefaturas delegacionales de la CDMX, Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN a Miguel Hidalgo denunció que su principal contrincante, el perredista David Razú, vivía en un departamento ilegal en la calle de Minería 88, colonia Escandón.

Razú, vecino durante años de la colonia Condesa en la Cuauhtémoc, había alquilado el penthouse de ese edificio para demostrar su residencia en la demarcación que pretendía gobernar y, en efecto, era un condominio ilegal por haber violado el uso de suelo al construir más departamentos de los permitidos.

Gálvez hizo de aquel hecho todo un escándalo y ofreció demoler el edificio cuando ocupara la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo. El 4 de abril de 2016 informó de su clausura, de la demolición de dos pisos excedentes, la revocación de la manifestación de construcción y la aplicación de multas al director general de la obra y al propietario del inmueble “en cumplimiento irrestricto de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México”.

Nadie, mucho menos Xóchitl, hubiera imaginado jamás que ocho años después le aplicarían llave similar de los rudos del pancracio, con la denuncia de que la aspirante presidencial aliancista habita también una vivienda ilegal.

Resulta que la ahora famosa “casa roja” de las Lomas, ubicada en Sierra Santa Rosa 62 está habitada ilegalmente porque no cuenta con la licencia de Uso y Ocupación, de acuerdo con un oficio de la alcaldía Miguel Hidalgo con fecha 7 de agosto de 2023, emitido en respuesta a una solicitud de acceso a información pública. Este es el documento (1).

Foto: Especial

Francamente enfurecida por un tema del que ella y su equipo son reticentes a hablar, Xóchitl asegura que su casa (cuya construcción, por cierto, fue autorizada el 8 de agosto de 2017, cuando todavía era jefa delegacional en Miguel Hidalgo y que ella compró tres años y medio después, el 18 de marzo de 2021, según estos otros documentos (2 y 3) cuenta con todos los permisos exigidos por la ley.

Foto: Especial

Foto: Especial

Están, en efecto, la licencia de construcción, el cumplimiento de uso de suelo, la manifestación de construcción y la entrega y registro de la obra, pero no hay autorización de Uso y Construcción, misma que fue negada en 2020, verificada en 2021 y hasta ahora no entregada por la alcaldía, no obstante que es encabezada por Mauricio Tabe, uno de sus correligionarios panistas que ayer aceptó implícitamente la falta del documento de marras al declarar que el asunto solo ameritaba la aplicación de multas al constructor y al director responsable de obra.

Aunque en el caso Razú la aspirante presidencial llegó a ordenar la demolición de los dos pisos excedentes, el que Morena exija ahora demoler la casa de Xóchitl es una estupidez mayúscula de sus estrategas y responsables de comunicación política, que ella capitaliza a su favor al victimizarse con sus hábiles respuestas a botepronto: “me persiguen”, “temo por mí seguridad”, “me quieren dejar sin techo”, “me van a meter al bote”.

Ella, como cualquier ciudadano tiene el derecho de comprar con su dinero lo que quiera y, si lo tiene en abundancia, de comprar lo que le venga en gana. Pero como servidora pública tiene la obligación también de ser transparente y situaciones como esta la ponen en entredicho, la describen y la exhiben, tal y como ocurrió con la “casa blanca” de Peña Nieto y la “casa gris” de José Ramón López Beltrán.

Porque la falta de la licencia de Uso y Ocupación (subsanable con una multa que se paga y ya) ha dado lugar a que aparezcan otros datos que abonan a la desconfianza, como es el hecho de que la haya comprado en 9.8 millones de pesos cuando la propia inmobiliaria (Slot) le asigna un valor comercial de 14 millones 900 mil pesos, un descuento de más de cinco millones de pesos que Xóchitl explica fue porque la adquirió en preventa, pero que sus adversarios atribuyen a vínculos con el desarrollador, eventualmente contratista de las empresas de la candidata.

Y otros más como la venta de su anterior domicilio, el departamento 301 de Monte Camerún en Las Lomas, que Xóchitl ofreció donar al Colegio Salesiano si no concluía su gestión en Miguel Hidalgo. No la concluyó pues se fue a buscar la senaduría, pero tampoco donó su condominio y vendió esa propiedad que le había costado un millón 570 mil pesos el 18 de enero de 2022 en ocho millones de pesos el 7 de febrero de 2009. La adquiriente fue la también panista Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala.

Instantáneas:

1. ¿Y EN MORENA? Por el lado de Claudia Sheinbaum la situación revela fuerte tensión hacia adentro. No solamente por la incertidumbre que sigue provocando Marcelo Ebrard en espera de que la Comisión de Honor y Justicia de Morena determina si da entrada o no a las impugnaciones al proceso interno denunciadas por el excanciller. Parece un callejón sin salida pues ya se determinó que resuélvase lo que se resuelva en esa instancia partidista, el proceso no será repuesto. Mientras tanto Sheinbaum enfoca sus esfuerzos en lo que para unos es una operación cicatriz dictada desde el Palacio Nacional con el nombramiento como coordinadores político y territorial de Adán Augusto López y Ricardo Monreal, respectivamente, y de Gerardo Fernández Noroña como coordinador de vocerías. Sheinbaum no ha hecho ningún nombramiento que recaiga directamente en su equipo, en sus cercanos y eso los tiene muy molestos. La exjefa de gobierno parece que estar en película de John Wayne: con la carreta volcada y rodeada de indios.

2. EL PROCESO EN LA UNAM. Uno de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Nacional que durante los últimos días ha cobrado fuerza es el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante. No solo por su sólida trayectoria universitaria de más de 33 años sino por ser entre los 17 aspirantes uno de los dos directores de facultad que contienden (el otro es el de Medicina, Germán Fajardo Dolci) y por traer un claro diseño de actualización legal de la UNAM que enfatiza en el tema de la equidad de género y mecanismos contra el acoso sexual. Como director de la Facultad de Derecho operó con solvencia en encausamiento penal del profesor decano Eduardo López Betancourt, a la sazón presidente del Tribunal Universitario, acusado por alumnas de hostigamiento sexual. Del 2017 al 2022, la UNAM registró 550 quejas de abuso, acoso sexual y penetración sin consentimiento explícito.

3. PLAGIO DE TESIS. Por cierto, el director de la Facultad de Derecho dio a conocer que tras reformas a reglamentos universitarios, la máxima casa de estudios ya está en condiciones de desconocer y retirar el título profesional a quienes se compruebe plagiaron sus tesis de titulación. Entre tanto, la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga determinó no continuar con el estudio del caso de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, quien apeló esa reforma al Estatuto General de la UNAM que entró en vigor en abril pasado. Pero la jueza también señaló que no puede haber retroactividad en el caso de Esquivel.

