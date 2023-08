Escapismo, ilusionismo y magia en Dos Bocas

El primero de julio pasado era la fecha prometida para que la refinería “Olmeca Dos Bocas” de Paraíso, Tabasco, iniciara operaciones. Casi dos meses después, los mexicanos que pagamos impuestos no tenemos la certeza de que los 16 mil millones de dólares que se estima habremos invertido en ella, nos vayan a generar por lo pronto algún rendimiento.

Hace dos años, el 30 de junio de 2021, advertimos aquí en esta columna sobre la participación en la obra de un personaje con múltiples acusaciones de maquinación y fraude que presuntamente cometió en gobiernos anteriores y en el actual, lo que resultaba sospechoso, por decir lo menos (rb.gy/p50km).

Desde que empezó la construcción de esta obra emblemática del gobierno de AMLO hasta la fecha, Leonardo Cornejo Serrano se ha encargado de autorizar toda la contratación de empresas constructoras, pero su desempeño ha sido severamente cuestionado incluso por los propios contratistas.

Trabajadores en la refinería se preguntan si su permanencia en tan alta responsabilidad solo se explique en un entramado de intrigas políticas y financieras.

Pemex, dirigida por Octavio Romero Oropeza y la secretaría de Energía, bajo el mando de Rocío Nahle, reconocieron primero un retraso en el plan original de inaugurar “Dos Bocas” en junio de 2022 y en julio de 2023 se realizó otra ceremonia de “inauguración”, pero sin que un solo barril de petróleo haya sido refinado ahí desde entonces hasta el día de hoy.

Pareciera entonces que el mayor dique para concluir “Dos Bocas” y alcanzar la soberanía energética que AMLO prometió, es el “mago” Cornejo, apodado así por su capacidad para desaparecer, transformar información y escaparse de acusaciones como la de su presunta participación en el caso de los sobornos de Oderbrecht.

Cornejo Serrano, nos cuentan, mantiene un desastre administrativo en el que las aspiraciones de gobernar Veracruz de su jefa Rocío Nahle podrían naufragar.

AMLO mismo ha dejado sentir que el requisito para que Nahle cumpla su sueño de llegar a la contienda, es que entregue “Dos Bocas” terminada y refinando petróleo.

Pero a pesar del incumplimiento de plazos y sus comprobadas relaciones con el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin y los sobornos de Odebrecht, el “mago” Cornejo hace honor a su apodo y con magistral pieza de ilusionismo permanece laborando en la 4T.

No sería extraño que al momento en que su jefa directa deje la secretaría de Energía para moverse al tablero electoral -si es que no naufraga antes por el incumplimiento en “Dos Bocas”- Cornejo enfrente investigaciones de la Función Pública y de la UIF, pues las quejas de contratistas resuenan en todos los círculos del actual gobierno.

Se le responsabiliza, entre otras cosas, de la contratación de la empresa “Pimosa”, propiedad de uno de sus grandes amigos; de la conversión de contratos para terminar abruptamente la participación de “Kellogg Brown & Root ”, “ Constructora Hostotipaquillo ” y “Mexicana de Recipientes a Presión”; y de haber tenido una relación cercanísima con Daniel Flores, de Proyecta Industrial, quien murió en un accidente aéreo y era parte del círculo íntimo del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

¿Tendrá nombre y apellido la demora en “Dos Bocas”? ¿Permitirá Nahle que el show de el “mago” Cornejo opaque su debut en la búsqueda del gobierno de Veracruz? Pronto lo sabremos.

1. EMPRESARIOS, CORCHOLATAS Y DESTAPADOS. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que encabeza Francisco Cervantes estuvo esta semana muy pendiente y activo en la vida política nacional y lo estará en la semana que inicia. En el tramo final de los recorridos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena que concluyen hoy para dar paso al levantamiento de las encuestas que determinarán a la ganadora o ganador el próximo miércoles seis de septiembre, el organismo cúpula del sector privado se reunió con Claudia Sheinbaum el pasado lunes 21 de agosto y con Marcelo Ebrard el pasado viernes 25 de agosto. En las próximas dos semanas se reunirán por separado con las aspirantes del Frente Amplio por México (FAM) Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, una de las cuales será postulada el próximo domingo tres de septiembre tras conocerse el resultado de una encuesta y de una votación abierta a quienes dieron firmas de apoyo a los participantes en el proceso selectivo. En opinión del presidente del CCE la reunión con Sheinbaum “fue buena” porque respondió a todas las preguntas que le plantearon y aunque dijo que no se salió del script de los principales postulados del gobierno de AMLO, dijo estar a favor de las energías limpias y dispuesta a revisar la política en la materia pues se consideró ambientalista. Ebrard -en opinión del líder empresarial- fue más propositivo en temas como la relación con Estados Unidos, la renegociación del T-MEC y la participación privada en la producción de energías que considera debe duplicarse. Al salir del encuentro, no fueron pocos los empresarios convencidos de que Ebrard genera confianza no solo en México, sino en el mundo.

2. CIERRES. Las llamadas “corcholatas” iniciaron el cierre de sus recorridos de pre–precampaña. Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal lo hicieron ayer. La primera con un mitin de muy buena convocatoria en el Monumento a la Revolución de la ciudad de México y el segundo en Tlatelolco. Otro cierre lo hará este domingo la exjefa de gobierno en Veracruz, mientras que Marcelo Ebrard lo hará también hoy en la Arena Ciudad de México y Adán Augusto López en el Monumento a la Revolución tras su concurrido mitin de ayer en Toluca.

3. EL TAMAÑO DEL CISMA. Considere estos datos de Consulta Mitofsky: En las pasadas elecciones federales de 2021, Movimiento Ciudadano solamente ganó siete de los 300 distritos electorales, todos ellos en Jalisco, estado que con esos colores había ganado tres años antes Enrique Alfaro. En el resto del país no ganó ningún distrito. Jalisco fue el único estado donde la votación por MC superó 30%, ya que el estado que le sigue, Nuevo León (gobernado por ese partido desde el año pasado), no supera 20%. También Jalisco fue el único estado donde la votación de MC superó a la de las Alianzas MORENA-PT-PV y PAN-PRI-PRD y resultó mayor a la que sumaron 23 entidades para ese partido. De los 32 congresos estatales, el único donde MC tiene la mayoría es Jalisco. Ese es el tamaño del cisma que vivió esta semana Movimiento Ciudadano.

